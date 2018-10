Cum a reacționat Prințul Charles când a aflat că va fi din nou bunic

Prințul moltenitor a fost întrebat dacă a toastat în cinstea veștii că va deveni din nou bunic, la care el a răspuns râzând: „Oh, da, absolut. De câteva ori”.

Charles, care deține titlul de Duce de Rothesay în Scoția, a vizitat anterior distileria Crathie pentru a comemora 140 de ani de la prima vizită regală înfăptuită de Regina Victoria și Prințul Albert în 1848.

Prince Charles jokes that he has toasted the royal baby ‘several times’ already on distillery tour https://t.co/8nL3zB92KM pic.twitter.com/mTg4Z42EzZ

— ITV News (@itvnews) October 16, 2018