Reacția acidă a lui Dan Negru despre filmul „Nu mă atinge-mă” a stârnit mari controverse

Filmul românesc „Touch me not” (Nu mă atinge-mă) a câștigat Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin, fiind considerat cel mai bun film din competiția oficială, dar și premiul pentru Cel mai bun film de debut, însă performanța a fost extrem de criticată de nimeni altul decât Dan Negru.

„Nu mă atinge-mă”, scris şi regizat de Adina Pintilie, a stârnit controverse încă din primele minute ale proiecției la Berlinală, atunci când mai mulți critici de film au ieșit din sală. Cu toate acestea, cei care au rămas au fost impresionați și au lăudat lungmetrajul. „Touch me not” spune povestea unei femei și doi bărbați care se află în căutarea intimității, fiind practic o investigaţie asupra dorinţei cronice a omului de atingere, de contact fizic.

Dan Negru nu a fost absolut deloc impresionat de subiectul filmului „Nu mă atinge-mă”și ca urmarea postat pe Facebook un mesaj dur și foarte acid la adresa acestuia: „Băgați-vă “Ursul de aur” în fund ! Dacă aș posta aici imagini din film, FB mi-ar dezactiva contul. O femeie încearcă să-și vindece frigiditatea plătind un bărbat să se masturbeze în fața ei. Și ăla sta și se masturbează. Iaca filmu’! Știu, nu înțeleg eu masturbarea ca artă. Dar toți “Urșii de Aur” fac săli goale de cinema, filme ieftine cu curve și înjurături vândute fraierilor drept artă. Pe piața liberă, sunt falimentare, n-au public. Băgați-vă “Ursii” în fund!” – a scris Dan Negru pe contul său de socializare.



Așa cum era de așteptat, reacțiile, majoritatea critice la adresa lui Dan Negru, au curs lanț la postarea în cauză, iar Cătălin Anchidin, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de comunicare din industria cinematografică din România, a ținut să-i contraargumenteze lui Dan Negru afirmația deranjantă: „Domnule Dan Negru, m-am tot gândit dacă să bag sau nu în seamă textul dumneavoastră de pe Facebook. În cele din urmă am hotărât să o fac, pentru că m-am simțit mult prea jignit.

O să încep prin a vă spune că am lucrat pentru două filme care au luat “urși”: “Poziția Copilului” (Ursul de Aur) si “Aferim!” (Urs de Argint). Ambele filme au umplut sălile din România și ambele producții au depășit niște recorduri de spectatori sau de încasări la vremea lansării lor. Poate că cifrele nu sunt impresionante, dar ne mândrim cu ele pentru că am muncit pentru fiecare plătitor de bilet în parte. Ne-am luptat cu sistemul și cu toate problemele legate de distribuția filmelor în cinematografe, cu faptul că unii formatori de opinie ne-au invitat și atunci să ne băgăm urșii în fund. Și cu toate acestea am reușit. Domnule Dan Negru, într-o țară în care televiziunile sunt mai preocupate de ceara din urechile unor vedete de carton, în care dumneavoastră faceți sau ați făcut audiență cu momente de „chiloțăreală” pe care dacă le-aș pune pe facebook mi-aș lua report instant, mai suntem și noi, ăștia cărora ne place să promovăm și altfel de produse, care poate că nu sunt accesibile tuturor, dar asta și pentru că televiziunile sunt mai degrabă interesate de subiecte tabloid decât de artă. Cu toate acestea, nu v-am invitat niciodată să vă băgați audiențele în dos. Data viitoare când mai aruncați cu noroi în ceva ce nu stăpâniți, ci doar presupuneți, v-aș ruga să vă uitați ce promovează postul la care lucrați și pe care, implicit, îl reprezentați. În rest nu vă cer să vă bucurați pentru Adina Pintilie, ci doar să o respectați. Și cu o precizare, ambele filme, și „Pozitia Copilului” și „Aferim!” s-au bucurat de susținerea trustului din care faceți parte! Mulțumesc!” – a transmis Cătălin Anchidin pe pagina sa de Facebook.



Pe de altă parte, publicația internațională The Guardian a scris dezamăgitor despre film, punctând că este „Un film mediocru, lipsit de umor și care tratează sexualitatea într-o manieră superficială. Cu siguranță, trăim într-o epocă a catastrofelor”.

Sursă foto: Facebook