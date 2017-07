A rămas blocat în aparatul pe care trebuia să îl repare. Gestul ilar la care a recurs bărbatul pentru a fi salvat

Polițiștii din Texas au răspuns recent unei solicitări mai puțin obișnuite de ajutor, după ce un localnic i-a anunțat că o persoană a strecurat un bilețel prin fanta de eliberare a chitanțelor unui ATM, prin care cerea ajutor pentru a fi scos din bancomat.

„Vă rog, ajutați-mă! Sunt blocat aici și nu am telefon la mine! Sunați-l pe șeful meu la numărul 210…”, scria pe unul dintre biletele primite de localnici de la bancomat.

Bărbatul a strecurat mai multe bilete în aparat, dar clienții anteriori fie nu le-au observat, fie le-au ignorat crezând că este vorba despre o glumă.

Până la urmă, unul dintre clienți a auzit o voce slabă venind dinspre ATM și și-a dat seama că cineva este înăuntru, așa că a sunat la poliție.

Man gets stuck in ATM, slips ‘please help’ notes through receipt slot https://t.co/hQn7GOPJhI pic.twitter.com/CyBXKJScDn

— FOX8 WGHP (@myfox8) July 13, 2017