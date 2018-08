Pe 6 septembrie 2018, la centrul comercial ParkLake, Unica organizează o nouă întâlnire cu cititoarele sale în cadrul Atelierelor de Idei, cu tema “Ce așteptări au bărbații de la femei”. Te poți înscrie gratuit, accesând acest formular.

Invitații speciali care vor dezbate tema evenimentului sunt psihoterapeutul Alex Căciuloiu, stand up comediantul Costel, bloggerul Otravă și vedeta tv Radu Vâlcan.

Cine sunt speakerii care vor vori despre ce așteptări au bărbații de la femei

Alex Căciuloiu, despre cum să înțelegem mai bine mesajele transmise despre cele două sexe

Psihoterapeut experiențialist cu practică privată la centrul Psihomedeor, având competențe în psihotraumatologie și consiliere de cuplu, Alex Căciuloiu vine la noua întâlnire cu cititoarele revistei pentru a ne explica mecanismele psihologice ale diferențelor dintre cele două sexe, dar și cum aceste diferențe ne pot ajuta să avem o viață de cuplă plină de satisfacție și de experiențe hrănitoare. El ne va explica de ce avem nevoie de creșterea empatiei în cuplu, astfel încât să putem să creștem și nivelul de încredere reciprocă, să ne cunoaștem mai bine unii pe ceilalți și să ne putem relaxa în compania persoanelor de sex opus, având siguranța că ne recepționează și ne înțeleg mesajele.

Costel: cum să ne înțelegem mai ușor folosindu-ne de umor

Costel este unul dintre primii actori care au ajutat la promovarea și consolidarea curentului stand up în România. În 2004, când era student la Automatică, a făcut parte din trupa Deko, prima trupă de stand up comedy de la noi. Așa a ajuns la o schimbare radicală de carieră și s-a înscris la Actorie. Costel are în palmares showuri de stand up și de improvizație, piese de teatru, filme (“Amintiri din epoca de aur”, “4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”) și seriale TV („Ai noștri”).

Pe 9 noiembrie, Costel se va afla pe scena Sălii Palatului, într-un one man show de stand up comedy, pregătit să capteze atenția a 4000 de spectatori.

Costel, căsătorit și tată a doi copii, vine la Atelierele de Idei Unica pentru a ne explica rolul umorului în netezirea relațiilor dintre femei. Noi ne așteptăm la multe râsete, sincer…

Radu Vâlcan, despre cum să ne bucurăm de experiențele comune

Unul dintre cei mai sexy bărbați din show-bizul românesc, Radu Vâlcan, prezentatorul reality showului televizat „Insula iubirii”, scrie frecvent pe blogul său despre diferențele dintre cele două sexe: „diferențele fundamentale dintre femei și bărbați se văd și în cele mai mici lucruri. În cum ne legăm și ne întreținem prieteniile, de exemplu. Femeile își spun mereu totul, își sună prietenele, au grupuri de whatsapp, merg la cumpărături, vorbesc despre copii, despre ele, despre relațiile lor. Iar noi, bărbații, le avem și noi pe ale noastre: mergem la pescuit, ieșim la un pahar de vorbă, poate la un off-road…”

Radu va vorbi deschis despre toate aceste lucruri la Ateliere de Idei Unica din data de 6 septembrie.

Ce așteptări are bloggerul Otravă din partea femeilor

Autorul Blogului lu’ Otravă a terminat jurnalismul, a lucrat 10 ani într-o redacție de știri, este pasionat de teatru, filme și muzică și are un blog pe care scrie despre lucrurile care îmi plac, locurile în care merge și tot felul de situații prin care trece.

Ne așteptăm ca Otravă să vină la Atelierele de Idei cu o viziune proaspătă asupra temei evenimentului, mai ales pentru faptul că intră în conctact cu foarte multe persoane de ambele sexe, din categorii și cu preocupări extrem de diferite.

Nu uita să-ți rezervi locul gratuit, accesând formularul de înscriere din acest link. Dacă ai câștigat un loc, vei fi anunțat de către echipa Unica.