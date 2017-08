Unul dintre cele mai frumoase festivaluri începe pe 11 august. Vezi care este programul festivalului Summer Well 2017.

Festivalul Summer Well 2017 are loc în perioada 11 – 13 august pe domeniul Știrbei.

Programul Summer Well 2017. Cine cântă la Summer Well 2017

11 august – Night Picnic cu Bucharest Sumphony Orchestra

12 august – Interpol, Metronomy, The Kills, Honne, Oh Wonder

13 august – Editors, Glass Animals, Birdy, Nothing But Thieves, Roosevelt, The Bloody Beetroots

Ce nu este permis la Summer Well 2017

Următoarele obiecte nu sunt permise în zona în care are loc festivalul Summer Well 201: mâncare, băuturi, sticle, animale de companie, aparate de înregistrare audio-video, aparate foto profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detașabil), umbrele, artificii, materiale toxice, arme, cutițe, lanțuri, obiecte periculoase, spray paralizant, căști de motocicletă sau bicicletă, droguri etc

Cât costă abonamentele la Summer Well 2017

Un abonament pentru două zile – 291,50 lei

Un bilet pentru o zi – 175 lei

Cum ajungi la Summer Well 2017

Ratb va înființa o linie specială de autobuz care va pleca de la Piața Victoriei până la Domeniul Știrbei. Autobuzele vor circula doar în perioada 11 – 13 august 2017. Autobuzele vor circula la interval de 30 minute.

Vineri 11 august – primul autobuz pleacă de la Piața Victoriei la ora 18, ultimul autobuz pleacă de la Domeniul Știrbei la miezul nopții

Sâmbătă 12 august – primul autobuz pleacă de la Piața Victoriei la ora 12, ultimul autobuz pleacă de la Domeniul Știrbei la ora 4 dimineață

Duminică 13 august – primul autobuz pleacă de la Piața Victoriei la ora 12, ultimul autobuz pleacă de la Domeniul Știrbei la ora 4 dimineață

Cei care preferă să vină cu automobilul personal, o pot face prin Chitila, Mogoșoaia sau Corbeanca. În Buftea vor putea găsi locuri de parcare.

Sursa foto Facebook Summer Well

Citește și Programul festivalului Untold 2017. Ce artiști cânta în fiecare zi

Citește și Concertele anului 2017 în România