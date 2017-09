Prințesa Diana, deghizată în bărbat pentru a petrece cu Freddie Mercury într-un bar de gay

Liderul formaţiei rock Queen a infiltrat-o pe Prinţesa Diana într-un bar de homosexuali, după ce a deghizat-o în bărbat, potrivit actriței de comedie Cleo Rocos.

În cartea sa „The Power of Positive Drinking“, Rocos povestește că transformarea a avut loc la o petrecere organizată în 1980, la care a participat şi Freddie Mercury.

Actriţa de comedie Cleo Rocos mărturiseşte că ea, Mercury și comediantul Kemmy Everett au îmbrăcat-o pe Diana într-o geacă army, cu şapcă şi ochelari de soare, pentru o petrecere gay organizată la clubul de noapte „Royal Vauxhall Tavern” din Londra.

„Arăta cu un tânăr atrăgător. Diana era înaltă și slabă, așa că oamenii din club au crezut că este un tânăr drăguț cu posteriorul bombat”, a explicat comedianta britanică.

