(P) Primul workshop creativ susținut în România de Istituto Europeo di Design

Conector al iniţiativelor locale de design, V for VINTAGE organizează, în această toamnă, primul workshop creativ susținut în Romania de Istituto Europeo di Design. IED este una dintre cele mai prestigioase instituții de educație și cercetare orientată spre modă, design, comunicare vizuală și management.

Workshopul From Trends to Products este susținut de Giovanni Ottonello, directorul artistic IED. Fost consultant de imagine pentru companii precum Salvatore Ferragamo, Bottega Veneta, Hugo Boss, Mandarina Duck, Rubelli, Conbipel, Carrefour, Artsana, Lancia, Ethos etc, Giovanni susține în prezent seminarii și conferințe în diferite instituții de design și modă pe teme care abordează grafica, moda, designul, fotografia și arta contemporană.

Workshopul oferă creativilor locali șansa de a-și dezvolta abilitățile artistice și de a-și contura o perspectivă internațională asupra practicilor creative în design. Participarea la acest workshop interactiv ajută la construirea unei viziuni de ansamblu și înțelegerea elementelor cheie care stau la baza unui proiect de design.

Fiecare participant la workshop are de făcut o previziune a trendurilor pe anul 2020. Procesul creativ începe de la vizualizarea ideii și continuă cu realizarea unor planșe de atmosferă, planșe de culori și materiale. Scopul final este realizarea unui obiect al viitorului, un accesoriu pentru femeia contemporană, o concretizare a unei idei inspirată de future trends.

Workshopul From Trends to Products face parte din seria de proiecte ale platformei Design FEED & V for VINTAGE cu focus pe colaborări internaționale pentru dezvoltarea durabilă și sustenabilă a designului românesc.