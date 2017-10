Prima declaratie a Simonei Halep dupa ce a devenit numarul 1 monial in clasamentul WTA

Ziua de 7 octombrie 2017 va ramane in istoria sportului romanesc dupa ce Simona Halep a devenit numarul 1 mondial in clasamentul WTA.

Simona a reusit sa o invinga pe Jelena Ostepanko in turneul de la Beijing, devenind astfel numarul 1 mondial in tenisul feminin. Ea este a 25-a jucatoare care ocupa acest loc in istoria de 44 de ani a WTA. Este al doilea sportiv roman lider mondial in tenis dupa Ilie Nastase, care a ocupat numarul 1 ATP timp de 20 de saptamani in 1973 si 1974.

Dupa ce a castigat meciul, Simona Halep, vizibil emotionata, a declarat in fata publicului de la Beijing: “Am multe lucruri de spus, dar cuvintele nu pot descrie ce simt acum. Vă mulţumesc pentru sprijinul din această săptămână. Mulţumesc China, am făcut meciuri foarte bune aici, am reuşit să o înving pe Maria Şarapova. E foarte emoţionant, e minunant că am putut face asta. Mulţumesc familiei mele şi celor din echipa mea, inclusiv lui Darren, care nu e aici. E ziua mea specială. Pentru mine însă nu s-a terminat, pentru că mâine am de jucat finala. Abia apoi voi putea spune că sunt fericită. Vă aştept să fiţi lângă mine.”

Pe 8 octombrie, de la ora 11:30, Halep va juca în finala de la Beijing, unde va întâlni învingătoarea din meciul Caroline Garcia – Petra Kvitova.