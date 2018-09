Prezentatoarea BBC răpusă de cancer i-a lăsat mai multe cadouri fiului ei. Mesajul ei este răvășitor

Prezentatoarea BBC, Rachel Bland, care s-a stins din viață după o luptă de câțiva ani cu o boală cumplită, a lăsat câteva cadouri pentru fiul său, pentru a-l ajuta să-și amintească de ea, exact așa cum era.

A șocat pe toată lumea cu vestea că mai are câteva zile de trăit și s-a stins din viață la vârstă de 40 de ani, din cauza cancerului la sân în stadiu incurabil. Rachel Bland a lăsat în urmă un băiețel de 3 ani, Freddie, dar nu înainte de a-i cumpăra cadouri pentru fiecare aniversare a zilei de naștere, până la vârsta de 21 de ani, conform Mediafax.

Prezentatoarea emisiunii You, Me and the big C de la BBC a transmis un mesaj în care explică de ce a strâns aceste daruri pentru următoarele 18 aniversări ale fiului ei: „Ştiu că sfârşitul vieţii mele se apropie, la doar 40 de ani, având un soţ pe care îl ador din toată inima şi un fiu de 3 ani pe care îl iubesc atât de mult încât am impresia că dacă mă uit mai mult timp la el o să-mi explodeze inima. Sper să îmi las amprenta de iubire asupra fiului meu pentru restul vieţii lui. Am un grup pe Whatsapp cu sora lui Steve unde i-am scris lucruri pe care le vreau pentru viitorul lui Freddie. Lucruri care îl depăşesc şi îl supără acum pe Steve, dar pe care ea le va îndeplini. Cum ar fi să nu îi taie părul prea scurt decât dacă el insistă, să înveţe la cea mai bună şcoală şi la cea mai bună universitate, atât timp cât şi el vrea. De asemenea cumpăr cadouri pentru zilele lui de naştere de la patru ani pana la 21 de ani. Îi las bileţele ca să ştie cum arăta scrisul meu. Parfumul pe care m-a ajutat să îl aleg, ca să ştie ce miros aveam. Şi toate cutiile cu lucrurile de când era bebeluş. Vreau ca el să îşi aducă aminte de mine într-un anumit fel. Sper ca aceste cadouri şi cartea vor lăsa amprenta iubirii mele pe el pentru tot restul vieţii lui” a fost mesajul răvășitor al lui Rachel înainte să moară.

Femeia a primit diagnosticul de cancer la sân în 2016 și de atunci s-a luptat pentru viața ei, dar trupul i-a fost măcinat de cumplita boală. Ea a mărturisit că nu e frică de moarte, dar că se teme pentru cei pe care îi lasă în urmă.

După moartea prezentatoarei BBC, soțul acesteia, Steve, a făcut publică vestea, dezvăluind că mesajele și încurajările primite în toți anii aceștia au însemnat mult pentru Rachel: „Frumoasa şi curajoasa noastră Rachael a murit în pace, în această dimineaţă, înconjurată de familia ei. Suntem cu toţii devastaţi, dar ştiu că ea ar fi vrut să vă mulţumesc tuturor celor care s-au arătat interesaţi de povestea ei sau au trimis mesaje de încurajare. Nu vă puteţi da seama cât au însemnat pentru ea. Steve şi Freddie”, a scris acesta pe contul lui de Twitter.

Sursă foto: Instagram