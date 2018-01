Industria muzicală americană se pregăteşte să înmâneze peste câteva ore cele mai importante trofee ale sale: prestigioasele premii Grammy.

E o ediţie ieşită din comun din mai multe motive: pentru că este la New York, pentru că primii şapte nominalizaţi sunt toţi de culoare şi pentru că o melodie pe care am auzit-o obsesiv anul trecut ar putea face istorie. În plus, specialiştii se aşteaptă la discursuri politice şi aluzii la campania Me Too.