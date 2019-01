Premiile Bafta 2019. Ce film a primit cele mai multe nominalizări

Decernarea trofeelor în cadrul cele de-a 72-a ediție a Premiilor Bafta va avea loc la Royal Albert Hall din Londra, în data de 10 februarie. Filmul care a devenit principalul favoritul al premiilor din industria de film britanică a primit 12 nominalizări, scrie Libertatea.ro.



Este vorba despre filmul de epocă „The Favourite”, de Yorgos Lanthimos. Pelicula spune o poveste plină de intrigi la curtea regală a Reginei Anne, în Anglia, la începutul secolului al XVIII-lea.



Olivia Colman, care a primit recent Globul de Aur pentru interpretarea personajului ce a întruchipat-o pe regina britanică, a fost nominalizată din nou pentru cea mai bună actriță. Alături de ea, a fost nominalizată și Emma Stone pentru cea ma bună actriță în rol secundar.

La categoria „Cel mai bun film” mai sunt nominalizate peliculele: BlacKkKlansman (5 nominalizări), Green Book (4 nominalizări), Roma (7 nominalizări), A star is born (7 nominalizări).

La categoria „Cel mai bun film britanic”, nominalizările pentru Premiile Bafta 2019 sunt: Beast, Bohemian Rhapsody (7 nominalizări), The Favourite, McQueen, You were never really here.

Pentru categoria „Cea mai bună actriță în rol principal” sunt nominalizate: Glenn Close (The Wife), Lady Gaga (A Star Is Born), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?), Olivia Colman (The Favourite), Viola Davis (Widows).

Pentru categoria”Cea mai bună actriță în rol secundar” sunt nominalizate: Amy Adams (Vice), Claire Foy (First Man), Emma Stone (The Favourite) Margot Robbie (Mary Queen of Scots), Rachel Weisz (The Favourite).

La categoria „Cel mai bun actor în rol principal”, nominalizați sunt actorii: Bradley Cooper (A Star Is Born), Christian Bale (Vice), Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Steve Coogan (Stan & Ollie), Viggo MortenSen (Green Book).

La categoria „Cel mai bun actor în rol secundar” sunt nominalizați: Adam Driver (BlacKkKlansman), Mahershala Ali (Green Book), Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?) Sam Rockwell (Vice), Timothée Chalamet (Beautiful Boy).

Pentru „Cea mai bună coloană sonoră” sunt următoarele nominalizări: „BlacKkKlansman“ „If Beale Street Could Talk“ „Isle of Dogs“ „Mary Poppins Returns“ „A Star Is Born“.

Pentru „Cele mai bune costume”, nominalizările pentru Premiile Bafta 2019 sunt: „The Ballad of Buster Scruggs“ „Bohemian Rhapsody“ „The Favourite“ „Mary Poppins Returns“ „Mary Queen of Scots“.

În lupta pentru „Cel mai bun regizor” au intrat: Spike Lee (BlacKkKlansman), Pawel Pawlikowski (Cold War), Yorgos Lanthimos (The Favourite), Alfonso Cuarón (Roma), Bradley Cooper (A Star Is Born).

La „Cel mai bun film străin” sunt următoarele nominalizări: „Capernaum”, „Cold War“, „Dogman“, „Roma“, „Shoplifters“.

Pentru „Cel mai bun documentar” nominalizările sunt: „Free Solo“, „McQueen“, „RBG“, „They Shall Not Grow Old“, „Three Identical Strangers“.

Pentru „Cea mai bună animaţie”: „Incredibles 2“, „Isle of Dogs“, „Spider-Man: Into The Spider-Verse“.

Pentru „Cel mai bun scenariu original” în cadrul Premiilor Bafta 2019: „Cold War“, „The Favourite“, „Green Book“, „Roma“, „Vice“.

Pentru „Cel mai bun scenariu adaptat”: „BlacKkKlansman“, „Can You Ever Forgive Me?“, „First Man“, „If Beale Street Could Talk“, „A Star Is Born“.

Nominalizările pentru „Cel mai bun make up & hair”: „Bohemian Rhapsody“, „The Favourite“, „Mary Queen of Scots“, „Stan & Ollie“ „Vice“.

Nominalizările pentru „Cel mai bun sunet”: „Bohemian Rhapsody“, „First Man“, „Mission: Impossible – Fallout“, „A Quiet Place“, „A Star Is Born“.

Nominalizările pentru „Cea mai bună scenografie”: „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald“, „The Favourite“, „First Man“, „Mary Poppins Returns“, „Roma“.

Nominalizările pentru „Cel mai bun montaj”: „Bohemian Rhapsody“, „The Favourite“, „First Man“, „Roma“ „Vice“.

Sursă foto: shutterstock.com