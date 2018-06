Premiere la cinema, în acest weekend

În acest sfârșit de săptămână patru noi filme vor debuta pe marile ecrane, producătorii lor sperând la încasări peste medie în primele zile de la lansare.

Filmul de animația „Incredibles 2” ajunge în cinematografele din Statele Unite așe Americii în acest sfârșit de săptămână, cu intenția fermă de a deveni cel mai bun debut la box office din istorie pentru o peliculă de desene animate. În România va putea fi văzut începând cu 27 iulie.

Filmul ajunge pe ecrane după 14 ani de la succesul primei părți ce a înregistrat încasări de peste 630 milioane dolari în întreaga lume.

Dacă partea întâi prezenta criza vârstei mijlocii a protagonistului său, Mr. Incredible (Craig T. Nelson), în această continuare soţia sa, Mrs. Incredible (Holly Hunter), este cea care va duce greul acţiunii, în timp ce soţul ei va avea grijă de baby Jack-Jack şi de cei doi fii adolescenţi – cu superputeri – ai cuplului.

Pe marile ecrane vine și „Tag”, o comedie în care joacă Jeremy Renner, Jon Hamm și Ed Helms, ei interpretând trei prieteni din copilărie a căror pasiune pentru o serie de jocuri îi determină să străbată întreaga țară.

Timp de o lună, în fiecare an, cinci prieteni extrem de competitivi nu ţin cont de nicio regulă într-un joc de leapşa, pe care îl fac încă din clasa întâi – îşi riscă sănătatea, slujbele şi chiar relaţiile pentru a câştiga. Însă, acest an este cu totul special, pentru că jocul are loc în acelaşi timp cu nunta singurului participant neînvins, ceea ce l-ar putea prinde pentru prima dată cu garda jos. Dar el ştie că prietenii lui sunt gata de atac şi este pregătit.

Bebutul acestui film pe marile ecrane din țară are loc pe data de 6 iulie.

La fel de așteptat este și filmul „Superfly”, în regia lui Director X. Filmul prezintă încercările unui tânăr de culoare de a renunța la viața de infractor, însă nu înainte de a da o ultimă lovitură.

Ultimul, dar nu cel din urmă lungmetraj ce va debuta în acest weekend este „Loving Pablo”, în regia lui Fernando leon de Aranoa. Filmul, bazat pe o carte a jurnalistei Virginia Vallejo despre Pablo Escobar, prezintă complexitatea și britalitatea celui considerat cel mai căutat traficant de droguri din lume. În rolurile principale, Javier Bardem și Penelope Cruz. În cinematrografele din ROmânia, acest film se va lansa pe 15 iunie.

Sursă foto: 123rf.com