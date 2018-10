Premieră la Vocea României. Antrenorii încalcă regulile pentru un concurent

Un concurent cu o voce puternică și un timbru impresionant a fost Florian Popa, în vârstă de 28 de ani. Vocea lui le-a făcut pe Andra și Irina să se lupte aprig pentru a-l convinge că intre în echipele lor.

„Eu o iubesc foarte mult pe Andra, dar sunt gata să mă bat!”, a spus Irina, pregătită să facă orice pentru a-l obține.

Cele două antrenoare au urcat pe scenă alături de concurent unde au interpretat piesele „Oameni” și „Copacul”.

Bineînțeles, Tudor nu a putut lipsi, astfel că a intervenit și a creat un moment înălțător.



Pentru prima dată în acest show, antrenorii nu s-au putut abține și s-au întors pentru Teodora Stoica, cu toate că aveau echipele complete.

„În show-ul ăsta sunt doi naughty boys. Dar eu sunt the naughty boy generos, astfel încât le-am întrebat pe fete „V-ați întoarce dacă ați putea?”, ele având echipa completă. Și am zis să avem o luptă-n trei.”, îi va spune Tudor unui concurent, iar Andra va continua: „Am apreciat încă de la început faptul că am asemenea colegi în acest proiect. Mulțumesc din suflet!”.

Deși toți cei trei antrenori au avut cele mai bune argumente pentru a o convinge să meargă alături de ei mai departe, Teodora întotdeauna și-a dorit să intre în echipa lui Tudor Chirilă.



Alexandra Cuza este o jurnalistă care a decis să lase pupitrul știrilor și să demonstreze că are o voce incredibilă pe scena Vocea României. Și a reușit, încă de la primele acorduri pentru că imediat ce a început să cânte a întors două scaune: pe al Irinei și al lui Tudor.

„Îmi lipsește o voce blues-rock. Deși echipa mea este foarte numeroasă nu am o voce ca a ta”, i-a spus Tudor.

„Poate nu am aceeași experiență ca Tudor în a fi antrenorul unei asemenea voci, pentru că e voce care trebuie dusă departe în acest concurs, dar ești un munte de talent, ești o provocare foarte mare. Vocea ta m-a făcut să te vreau foarte tare”, a încercat Irina să o convingă să meargă în echipa ei.

Cei doi antrenori au luptat cu toate armele pentru a o face pe Alexandra să îi aleagă și după mai multe minute în care nu au lipsit momente amuzante, tânăra a decis că va merge mai departe în concurs alături de Tudor.



Ultima ediție de audiții pe nevăzute a fost una plină de energie, alegeri neprevăzute, noutăți și suspans.

Sursă foto: Pro TV