Premieră la Oscar! Pentru prima dată, evenimentul va avea loc fără un prezentator oficial

Potrivit eonline.ro, pentru prima dată în 30 de ani, gala Oscar va avea loc fără un prezentator oficial. Actorul Kevin Hart a fost invitat miercuri la emisiunea „Good Morning America” unde a vorbit despre controversata temă legată de prezentarea celei de-a 91-a ceremonii de decernare a premiilor: „Vreau ca toată lumea să știe că am terminat cu asta (…) este o decizie pe care am luat-o personal și nu vreau să mai discut despre ea”, i-a spus Kevin Hart coprezentatorului emisiunii .

When asked if he is hosting the Oscars this year, Kevin Hart says „No,” and that it’s too late to prepare. https://t.co/rJdwa5YNDb pic.twitter.com/BGpV9nolEp

— ABC News (@ABC) January 10, 2019