Povestea unui loc superb din Europa și a regelui în sandale

Insula Tavolara are 11 locuitori și un rege

Deși nu are decât 11 locuitori și 100 de capre de munte, insula Tavolara are un rege, pe Antonio Bertoleoni (cunoscut ca Tonino). Acesta are 83 de ani, este proprietarul singurului restaurant din Tavolara și totodată conducătorul celui mai mic regat locuit din lume. Pentru ultimii 22 de ani, Antonio Bertoleoni (Tonino) a condus mini-regatul în pantaloni scurți și sandale, informează BBC: „Probabil că sunt regele care trăiește în cel mai obișnuit mod din lume. Singurul privilegiu de care mă bucur sunt mesele gratuite”, a povestit acesta pentru presa internațională.

Povestea regatului a început în anul 1806, când stră-stră-străbunicul lui Tonino, pe nume Giuseppe Bertoleoni, a devenit primul om care s-a stabilit pe această insulă. Giuseppe se căsătorise recent cu două femei care erau surori și încerca să scape de acuzația de bigamie care i se adusese și să găsească totodată un loc unde să poată să trăiască liniștit. Giuseppe și nevestele lui au descoperit că pe insulă trăia o specie bizară de capre sălbatice, ai căror dinți erau galbeni-aurii din cauza algelor și a lichenilor pe care îi mâncau.

Poveștile despre caprele cu dinți aurii s-au răspândit din om în om și au ajuns până la urechile regelui din Sardinia, Carlo Alberto, care curios să vadă și că vâneze animalele, a călătorit până în Tavolara. Paolo, băiatul lui Giuseppe, i-a fost ghid în timpul vânătorii. După ce au vânat câteva capre și au chefuit timp de trei zile acasă la Paolo, Carlo Alberto a fost atât de încântat încât i-a spus tânărului: „Paolo, tu chiar ești regele insulei Tavolara!”

Antonio Bertoleoni: „Cine are nevoie de o coroană când ai un palat?”

După ce s-a întors în Sardinia, Carlo Alberto i-a trimis lui Paolo un document parafat din partea Casei de Savoia (familia regală din care Carlo făcea parte) prin care recunoștea oficial statutul monarhiei din Tavolara. La scurt timp după ce a primit recunoaștera regatului, Bertoleoni a creau un blazon care să reprezinte dinastica sa și l-a pictat pe peretele casei sale. De asemenea, a desenat și un arbore generalogic al familiei sale și a construit pe insulă un cimitir pentru el și pentru descendenții lui.

Datorită creșterii numărului de turiști care vin pe insulă, „produsul intern brut” al regatului a crescut în ultimii ani, notează BBC. Turiștii vin în zonă ca să facă scufundări, să înoate cu țestoasele și să mănânce bunătățile locale: „Pentru mine, este un privilegiu doar să trăiesc aici. Cine are nevoie de o coroană când ai un palat?”, a spus Tonino.

Când nu pescuiește, regele din Tavolara are grijă de restaurantul său alături de nepoți, prinde pește sau aduce turiști din portul San Paolo cu un mic feribot.

Vezi în video de mai jos cât de frumoasă este insula!



Sursă foto: Shutterstock.com

Sursă video: Youtube.com