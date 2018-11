Cristi Georgescu va împlini 31 de ani pe 25 decembrie. Însă viața sa nu a fost una ușoară și asta din cauza unui medic care, la naștere, i-a retezat o mână. Invitat la Xtra Night Show, emisiunea prezentată de Dan Capatos, Cristi a povestit ce s-a întâmplat la nașterea lui.

Mâna i-a fost retezată la naștere

Cristi s-a născut în 1987, la Maternitatea Ploiești. În acea zi, un doctor a decis că mama sa, deși a avut o sarcină fără probleme, trebuie să facă cezariană.

Când doctorul a tăiat burta mamei, a secționat și mâna stângă a bebelușului.

În timp ce mama sa a fost internată la Terapie Intensivă pentru că nu se simțea bine, copilul a fost trimis direct la morga spitalului.

Încercând să ascundă îngrozitoarea faptă, medicii au refuzat să îi dea mamei detalii despre noul născut.

Cristi, găsit la morgă

O asistentă a mai dat un ultim tur prin sala de morgă, unde l-a găsit pe Cristi, care se zbătea pe podea. Atunci ea și-a dat seama că bebelușul trăiește. Deși a petrecut trei ore pe podea, el a supraviețuit.

Copilul a fost băgat de urgență în sala de operații unde i-a fost cusută rana. Apoi a fost băgat la incubator și a petrecut un an întreg în spital.

Medicii au încercat să ascundă totul

Doctorii i-au zis tatălui copilului că bebelușul s-a născut cu un mic defect la mâna stângă.

Bărbatul a crezut că este vorba despre un deget lipsă sau ceva minor.

Cea care a aflat ce s-a întâmplat cu adevărat a fost mama lui Cristi, căreia o asistentă a decis să îi dezvăluie care este adevăratul motiv pentru care băiatul ei nu avea o mână.

Tânărul nu știe nici astăzi cine a fost medicul care a operat-o pe mama sa și nici nu a dorit să facă vreodată investigații.

Cristi duce o viață normală

Cristi Georgescu nu s-a considerat niciodată o persoană cu handicap. El conduce mașina, trăiește pe cont propriu și lucrează în televiziune de 13 ani.

Întotdeauna el a luptat să își îndeplinească visele.

„Sunt vindecat. Eu mă consider un om obișnuit. Nu știu de ce am ales presa, am făcut și coregrafie, am avut vreo șase trupe de dans. Am încercat să stau într-o parte când dădeam Live-uri, însă oamenii îmi spuneau: De ce stai așa? Oamenii sunt deschiși. De la cei care filmează, la cei care m-au angajat”, a povestit Cristi în cadrul unei emisiuni.

De asemenea, el a declarat că își dorește o familie și copii.

„Vreau să întâlnesc o femeie cu care să merg la drum”, a declarat reporterul Observator.

Sursă foto: Facebook