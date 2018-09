Paul McCartney se află în fruntea topului Billboard, după 40 de ani

Paul McCartney a urcat în fruntea topului Billboard, clasament de referință al vânzărilor de albume în Statele Unite. Acest succes reprezintă o premieră pentru artist, care nu a mai ocupat această poziția de 36 de ani.

Fostul basist al trupei The Beatles a lansat „Egypt Station”, cel de al 17-lea album solo, ce conține 16 titluri entuziasmante aclamate atât de critică, cât și de fani.

Acest ultim album a fost produs de Greg Kurstin, cel care se află și în spatele succeselor înregistrate de Adele.

Este pentru prima dată de la „Tug of War”, în 1982, când unul dintre albumele artistului ocupă primul loc al clasamentului american al vânzărilor de albume, notează Billboard.

De la lansarea sa din 7 septembrie, „Egypt Station” s-a vândut în 153.000 de exemplare în Statele Unite.

Totuși, McCartney nu a ajuns pe primul loc al clasamentului britanic al vânzărilor de albume. Această poziție este ocupată în prezent de Eminem, cu albumul „Kamikaze”.

Paul McCartney și-a promovat foarte mult noul album, având mai multe interviuri și apariții în popularele emisiuni „Late Night talk shows”.

Sir James Paul McCartney s-a născut la 18 iunie 1942 și este un cântăreț și compozitor englez, care s-a remarcat inițial ca membru component al formației The Beatles. A scris și muzică de film, astfel că în 2002 a fost nominalizat la Premiile Oscar, Grammy și Golden Globe pentru muzica originală la pelicula Vanilla Sky/Deschide Ochii.

Recunoscut ca un simbol al secolului 20, McCartney este menționat în The Guinness Book Of Records ca fiind compozitorul cu cel mai mare succes din istoria muzicii. El a înregistrat 29 de single-uri clasate pe locul întâi în clasamentele din Statele Unite, dintre care 20 interpretate de The Beatles, iar restul interpretate fie de formația Wings sau de el ca artist solo. Paul McCartney a produs și coprodus nu mai puțin de 50 de piese de top 10 – mai multe decât oricare alt producător – și este recunoscut și ca pianist, chitarist, toboșar și, bineînțeles, ca interpret.

Sursă foto: Northfoto