Patrizia Paglieri e din ce în ce mai slabă și mai sexy pe zi ce trece

Patrizia Paglieri, italianca ce dă savoare emisiunilor culinare de televiziune, întinerește pe zi ce trece. După ce s-a plans că toată viața a avut probleme cu cântarul, Chef Patricia și-a scos noua sa siluetă în lume la un spumos eveniment monden care a avut loc în buricul Capitalei, într-un spațiu neconvențional – QREATOR by IQOS. Apariția de senzație i-a făcut pe toți cei ce au curiozitati cu privire la vârsta Patriziei, să uite de acestă întrebare.

Bruneta a reușit să dea jos, în timp record, peste 20 de kilograme și fără prea mult efort, așa cum chiar ea ne spune. Fosta concurentă la ”Ferma Vedetelor”, italianca surprinde cu dieta ce a transformat-o radical, care nu este una minune. ”Multă mișcare, fără pâine, alcool, grăsimi, iar ultima masa nu mai târziu de ora 18.00. Ba chiar am liber la 100 grame de ciocolată, si chiar 4-5 cafele zilnic”, ne spune specialista în bucătărie ce nu are de gând să se oprească din slăbit deși e mulțumită de cum arată.”Mă simt bine așa, cu noile reguli însă nu asta este motivul pentru care mă îmbrac mereu în negru deși nunața, mereu la modă, ascunde dimensiunile. M-am obișnuit cu negru și, așa, nu fac greșeli vestimentare. Oricum, nu am o garderobă impresionantă căci stau mai mult în bucătărie decât la evenimente”. Patrizia Paglieri, o femeie căreia puțini îi ghicesc vârsta, s-a făcut repede remarcată la evenimentul de lansare în România a noilor dispozitive IQOS3 și IQOS 3 Multi, ce a întrunit laolaltă vedete ale scenei și de televiziune, designeri și cei mai cool bloggeri români.