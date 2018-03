(P) Vizitează capitalele imperiale și satele berbere, într-un circuit exotic în Maroc

Cu întinderile nesfârșite ale deșertului Sahara și oazele sale luxuriante, orașele cu arhitectură franceză și frumoasele tradiții beduine, alături de porturile cosmopolite de la Atlantic și vibrantele medine antice, nu este de mirare de ce Marocul este una dintre cele mai fascinante destinații din întreaga lume.

Pornește într-o călătorie exotică de 10 zile în Maroc, alături de Europa Travel. Turoperatorul low-cost mizează și în acest sezon pe cele mai mici tarife la circuitele culturale în destinații populare. Descoperă Casablanca, Marrakech, Fez și Rabat cu superbele lor palate ale arhitecturii islamice și franceze, pășește în lumea misterioasă a deșertului în Ouarzazate, Erfoud și Merzouga sau străbate culmile impozanților Munți Atlas cu o oprire în Ifrane.

Casablanca și Marrakech

Primul contact cu lumea marocană va fi în Casablanca, total diferit decât cel prezentat în celebrul film cu același nume care a câștigat trei premii Oscar. Cel mai mare oraș-port al Marocului, Casablanca este un adevărat magnet turistic datorită atmosferei vibrante, o combinație reușită între Occident și Orient, unde clasicul întâlnește modernul. Turul alături de Europa Travel include vizite culturale la Moscheea Hassan al II-lea – cea mai mare moschee din Africa cu cel mai mare minaret din lume, în bazarele pline de culoare, dar și la Catedrala Notre Dame Lourdes – cu arhitectura tipic franceză, ferestre pline de vitralii colorate și un interior somptuos.

Cel mai aglomerat oraș african, Marrakech găzduiește cea mai mare piață de condimente, covoare și carpete tradiționale lucrate după vechile reguli berbere. În fiecare an, orașul adună mai mult de 2 milioane de turiști veniți să descopere Moscheea Koutoubia (bijuterie tipic marocană din secolul al XII lea), Palatul Bahia (supranumit ”cel strălucitor” cu incredibilele sale grădini exotice), colorata piața Jamaa el-Fna sau spectaculoasele Grădini Majorelle (proiectul marelui pictor francez, Jacques Majorelle).

Aventuri în deșert

Traversează spectaculoșii Munți Atlas cu ale lor pajiști pitorești și vizitează frumoasele sate berbere de la marginea Deșertului Sahara, cu ale lor castele din nisip și tradiții bine păstrate. Turul exotic include opriri în Quarzazate și Erfoud, porțile de intrare spre vastul deșert marocan, pe care vei putea să-l străbați într-o aventură 4×4 cu jeep-ul până la Merzoug. Mica așezare tradițională este ascunsă între dunele portocalii de nisip, iar la prima vedere te hipnotizează cu ale sale case din pământ în aceleași nuanțe cu soarele.

Circuitul exotic în Maroc include, printre altele, și vizite în orașe importante precum Fez – capitala medievală a țării cu cele mai evidente contraste arhitecturale, unde poți vizita Medina Antică parte din UNESCO; și Rabat – orașul principal marocan unde hammam-urile mozaicate se găsesc la tot pasul în palatele cu iz regal, iar atmosfera cosmopolită se întrepătrunde cu frumoasa cultură marocană.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuit Maroc – Capitale Imperiale – Tarif: 749 Euro/persoana, 10 zile (2 nopti in Cassablanca, 2 nopti in Marrakesh, 1 noapte in Merzouga, 1 noapte in Ouarzazate, 2 nopti in Fez, 1 noapte in Rabat), cazare cu mic dejun si cina la hoteluri de 3*-4*, transport avion, tururi cu autocar prevazute in program, ghid local, asistenta turistica. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.