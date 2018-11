Te asteptam in perioada 25 octombrie-18 noiembrie, in complexul comercial Baneasa Shopping City din Bucuresti, sa experimentezi TAG Heuer Museum in Motion in singurul magazin monobrand din Romania!

Ce reprezinta TAG Heuer Museum in Motion?

TAG Heuer Museum in Motion este o expozitie, sub forma unei caravane internationale, pe o perioada limitata de timp, de ceasuri legendare TAG Heuer. Piesele sunt provenite din cadrul muzeului marcii elvetiene din localitatea Chaux-de-Fonds, dar si prin contributia unor colectionari impatimiti.

Conceptul ofera posibilitatea publicului larg si entuziastilor de ceasuri sa admire colectii unice si sa bifeze o experienta inovatoare, in spiritul avangardist al lui TAG Heuer!

Descopera colectii de ceasuri legendare

Ceasurile selectate pentru Museum in Motion reflecta istoria si particularitatile marcii elvetiene TAG Heuer, iar o parte din piesele din vremurile de altadata sunt prezentate in concordanta cu colectiile actuale, rezultand o conexiune impresionanta dintre trecut si prezent:

Heuer Autavia GMT 1968 , mecanismul fiind inspirat si modificat dupa celebrul Valjoux 72

, mecanismul fiind inspirat si modificat dupa celebrul Valjoux 72 Heuer Camaro 1968 , calibru mecanic Valjoux 7736 si functie de tahimetru

, calibru mecanic Valjoux 7736 si functie de tahimetru Heuer Carrera 1970 , echipat cu calibru 12, conceput din lumea sporturile cu motor

, echipat cu calibru 12, conceput din lumea sporturile cu motor Heuer Monaco 1975 , calibru mecanic Valjoux 7740, botezat de colectionari “The Dark Lord”

, calibru mecanic Valjoux 7740, botezat de colectionari “The Dark Lord” TAG Heuer Sport/Elegance 1992, mecanism pe quartz, sportiv si totodata elegant, a fost modelul de ceas preferat de Ayrton Senna

De-a lungul istoriei sale, mecanismele si inovatiile TAG Heuer au atras atentia intregii lumi orologiere: inventarea si brevetarea “pinionului oscilant” (1887), primul cronograf de bord pentru automobile (1911), primul cronometru “Autavia” pentru masinile de curse (1933), lansarea legendarului cronograf “Carrera” (1964), primul cronograf cu cuart “Chronosplit” din lume (1975), conceptul revolutionar si unic al colectiei “Monaco” sau reinventarea oscilatorului “Pendulum”. Mai multe detalii despre TAG Heuer poti citi aici.

Singurul magazin monobrand TAG Heuer din Romania si Sud-Estul Europei este amplasat in Baneasa Shopping City din Bucuresti.

