(P) Vacanță de Paște în Corfu cu numai 229 euro!

Kalambaka și Meteora

Cu ocazia acestui tur cu autocarul spre Corfu, vei putea descoperi locuri încântătoare, iar prima oprire va fi la Kalambaka, un orășel pitoresc așezat la poalele impresionantei păduri de stânci de la Meteore.

Al doilea cel mai important loc de pelerinaj din Grecia, și locul unde stâncile par că străpung cerul, Meteora te întâmpină cu peisaje selenare și o atmosferă tihnită. În acest tur se vizitează mănăstirile de o reală frumusețe, cocoțate pe vârful stâncilor, dar și Atelierul de Icoane Zindros, unde poți afla despre întregul proces de realizare al acestor splendori pictate pe sticlă sau lemn. Drumul continuă cu Igoumenitsa, un oraș-portuar modern, unde te vei îmbarca pe feribot spre Insula Corfu, acolo unde în fiecare an de Paște, are loc cea mai mare și veche procesiune religioasă din Grecia.

Obiceiuri religioase bine păstrate

Litania Sfântului Altar se desfășoară în Sâmbăta Mare și este un obicei păstrat din timpurile venețiene când credincioșilor le era interzisă orice manifestare de cult. Pe lângă alaiul de preoți se găsesc muzicanți ce îmbracă popularele costume cu iz englezesc, de un roșu ca focul, și fanfare militare ce mărșăluiesc pe străzile centrului istoric, traversând promenada Liston până la Catedrala Sfântului Spiridon.

În acest timp, de la balcoanele vilelor neoclasice sunt aruncate zeci de vase din ceramică, ca simbol al reînnoirii și al curățirii sufletești. În dimineața sfântă de Paște, corfioții obișnuiesc să danseze pe ritmuri elene, să ciocnească ouă roșii și să frigă la proțap miel sau iepure suculent. Toată insula este animată în această perioadă a anului, semn că localnicii încă țin foarte mult la tradițiile lor, fiind de asemenea extrem de prețuite și de miile de turiști ce ajung aici.

Descoperă la pas cetatea Kerkyra și fă un tur al insulei Corfu!

În acest circuit de la Europa Travel vei putea face turul capitalei Kerkyra, oprind în cele mai populare zone. Regăsește-te spiritual în Catedrală Sfântului Spiridon (unde se află și moaștele Sfântului într-o raclă de aur), și vizitează cele două fortărețe bizantine (Palaio Palaio Frourio și Neo Frourio) ce păzesc îndeaproape orașul vechi, parte din patrimoniul mondial UNESCO. După ce te plimbi pe Liston, te poți opri la Palatul Regal, un simbol al puterii britanice ce a fost construit din piatră gălbenă de Malta, în stil neoclasic ce aminstește de elegantele case englezești.

Opțional, alături de Europa Travel ai ocazia să faci un tur complet al insulei Corfu ce îți dezvăluie cele mai pitorești locuri și cele mai încântătoare plaje. Cea mai populară dintre stațiuni este Paleokastritsa, arcuită în jurul a trei golfuri de smarald cu șase plaje albe, și păzită de Mănăstirea Maicii Domnului, cocoțată pe o colină luxuriantă de unde ai parte de cele mai bune panorame.

Pentru relaxare la plajă nu poți rata Sidari, Agios Georgios, Glifada, Messoghi, Moraitika, Benitses, Barbati sau Roda, premiate cu ”Steagul Albastru” pentru apele clare, nisipurile fine și facilitățile turistice.

În ultima parte a circuitului de la Europa Travel, vei face și un scurt popas în Salonic, orașul tineresc, al doilea ca mărime din Grecia, pe care îl poți descoperi la pas bifând câteva dintre cele mai de seamă edificii ale sale: Turnul Alb, Arcul lui Galeriu sau Catedrala Sfântului Dumitru, patronul orașului.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

