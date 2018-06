(P) Vacanta cu familia devine mai confortabila cu masina potrivita

Segmentul de inchirieri auto a tinut pasul cu oamenii care calatoresc si s-a adaptat la ritmul alert al zilelor noastre. Drept urmare, la momentul actual exista multe firme de tipul rent a car, acest lucru fiind mai mult decat avantajos pentru toti cei interesati, pentru ca au de unde alege. Astfel, cand exista mai multe optiuni, fiecare are posibilitatea sa isi stabileasca anumite exigente si asteptari de la firma la care apeleaza pentru o colaborare de succes, eventual si de lunga durata.

Inchirierea unei masini poate fi solutia ideala pentru un concediu cu familia

A venit momentul mult-asteptat, acela in care lasi in urma stresul acumulat zi de zi si vrei sa pleci in vacanta cu familia. Insa nu poti porni la drum fara un mijloc de transport ce prezinta incredere si siguranta. Atunci cand esti setat pe relaxare si vacanta, cu siguranta nu iti mai sta gandul la cheltuielile suplimentare de transport sau la schimbarea mijloacelor de transport. Din aceste motive cea mai buna solutie poate fi inchirierea unei masini.

Flexibilitatea si confortul de care ai parte atunci cand optezi pentru serviciul rent a car Cluj Napoca le vei resimti din plin, inca de la prima experienta de acest gen. Daca organizarea ta include si o masina inchiriata, atunci trebuie sa stii ca vei calatori spre destinatie in propriul ritm, fara sa fii constrans de ruta trenurilor, de orarul de circulatie al autocarului sau alte asemenea inconveniente. Gandeste-te numai cum ar fi sa astepti autobuzul timp de 2-3 ore cu cel mai tanar membru al familiei tale care abia a implinit 3 ani. Copiii isi pierd rabdarea, iar gandurile negative si iritarea se aduna si exista mari sanse sa constati ca vacanta visurilor s-a transformat intr-un adevarat cosmar. Elimina aceste frustrari si neplaceri luand decizia inteleapta de a inchiria o masina.

Alte avantaje de care te vei bucura

Trebuie sa iei in considerare si faptul ca ai posibilitatea sa decizi propriul ritm de condus, in sensul ca tu decizi cat de dese sa fie opririle sau cand este momentul pentru a imortaliza un peisaj spectaculos. Poti lua cate bagaje doresti in masura in care ai ales o masina cu portbagaj incapator. In orice caz, nu exista o limita la numarul de kilograme, asa cum se intampla in cazul calatoriilor cu avionul.

Tinand cont ca in ultima perioada masinile de la firmele de inchirieri vin dotate cu GPS, sunt sanse destul de mici sa ratezi locatia dorita sau sa strabati pe jos kilometri intregi, asa cum este posibil in cazul transportului cu autocarul. Este confortabil si linistitor gandul ca nu te vei abate de la itinerariu si ca mergi direct la destinatia dorita.

Mai mult, ai parte de momente frumoase petrecute alaturi de familie. Daca drumul pana la destinatie este lung, ai sansa sa fructifici timpul petrecut in masina prin tot felul de jocuri si activitati care va vor uni si mai tare. Puteti face karaoke sau asculta melodiile voastre preferate, in timp ce savurezi placerea de a conduce o masina performanta.

Daca sunteti fani ai shoppingului, cu masina inchiriata poti opri acolo unde iti fug ochii si cumpara tot ceea ce iti doresti. Asta pentru ca odata ce ai optat pentru serviciul rent a car Cluj Napoca vei economisi o suma de bani deloc de neglijat pe care o poti dirija in ce directii vrei. Oricum, ideal ar fi sa contactezi din timp firma de inchirieri pentru a te asigura ca masina care te interseaza este disponibila in intervalul de timp dorit.

Daca optezi pentru o vacanta cu familia in Brasov, atunci pregateste-te cu un aparat foto cu care sa surprinzi cele mai spectaculoase peisaje ale Carpatilor. Specialistii de la vag24.ro iti ofera servicii de consultanta nu doar la inceput, ci pe toata durata colaborarii si te vor dirija catre o masina moderna si aspectuoasa, exact asa cum isi doreste fiecare.

Cum ar fi sa calatoresti cu un Opel Insignia – clasa Premium? Cu siguranta este o masina confortabila, sigura si care se comporta bine la drum de munte. Pe langa pretul mai mult decat rezonabil, calatorind asfel ai posibilitatea sa consolidezi relatiile de familie, pentru ca vacanta de care vei avea parte sa se dovedeasca a fi una dintre cele mai frumoase experiente traite.

Mai mult ca sigur ca exista si alte scenarii de luat in calcul atunci cand mergi in concediu cu familia, pe care serviciul rent a car le satisface pe deplin. Desi procesul asigurarii mijlocului de transport pentru concediu incepe online, acesta poate fi continuat la telefon cu unul dintre reprezentantii companiei VAG24 pentru intelegrea tuturor termenilor si conditiilor, si nu il ultimul rand, alegerea unei masini care sa se plieze pe nevoile familiei tale.