-Femeile Angajate Dezvaluie Adevarul In Miscarea Zilei Internationale a Femeii-

Pentru a marca Ziua Internationala a Femeii de anul acesta, brandul de frumusete cu cea mai rapida de crestere a folosit ziua festiva drept oportunitate de a dezvalui adevarul despre egalitatea femeilor la locului de munca si sa le demonstreze barbatilor ce utilizeaza FOREO ca unele lucruri nu sunt acceptabile, amuzante sau corecte.

Intr-un experiment social denumit ‘dezvaluie adevarul’, femeile FOREO – brandul de frumusete si sanatate suedez, a publicat un expozeu despre cele mai sexiste si stanjenitoare observatii pe care le-au primit la locul de munca, intr-o incercare de a incuraja femeile sa vorbeasca deschis in aceasta zi internationala a constientizarii. Si ca surpriza, le-au oferit barbatilor FOREO voce, dupa care au inregistrat reactiile lor, in vreme ce citeau aceste observatii stanjenitoare.

In vreme ce anecdotele oscilau spre amuzament, acest experiment social demonstreaza seriozitatea problemei inegalitatii chiar si intr-o companie de frumusete extrem de cunoscuta si puternica la nivel global, ce are ca public tinta femei in proportie de 97%, iar forta de munca 70% – realitatea este… intr-adevar foarte reala – si in unele cazuri produce efectul ‘De ce a zis asta?’

Inspirat de cele mai recente campanii de pozitivitate feminina, precum Fearless Girl de anul trecut si mesajul pozitiv de la Nike Ad lansat saptamana aceasta, femeile din FOREO si-au publicat expozeurile intr-un mod deschis si sincer, pentru a motiva femeile din intreaga lume sa le urmeze.

Aici sunt expuse cele mai amuzante si stanjenitoare observatii pe care le-au primit de la barbati la locul de munca:

Fata A (36 de ani) mentioneaza ca are dureri de stomac intr-o sedinta. Un coleg ii raspunde : “Nu poate fi ‘acea perioada a lunii’, pentru ca femeile nu mai au menstruatie dupa 35 de ani, nu?“ Sef in varsta: “ Buna treaba Fata X – ai reusit sa negociezi un discount bun pentru acest pachet. Probabil ai reusit pentru ca arati bine! ”



“Nu-mi place deloc fusta ta (dimensiune ¾ ) – este atat de urata. Abia astept vara.”

O tipa s-a intors din vacanta de Craciun avand ‘cateva kilograme in plus’, iar un coleg ii spune ‘’Felicitari pentru noua achizitie”

“Sper ca nu ai de gand sa plangi. Ma face sa ma simt inconfortabil.” Barbat intr-o sedinta. Fata avea alergie.

Seful ii spune unei doamne cu copil, care este nevoita sa plece des mai devreme de la munca. “Uita-te la Karen. Cainele ei nu cauzeaza asemenea situatii disruptive.”

Cand o sedinta devine intensa si toti barbatii au o opinie de spus. Fata X intervine si primeste, “Nu face din discutia asta ceva emotionant .”

“De ce esti furioasa? Suferi de sindromul premenstrual? ”

“Nu o sa-ti placa job-ul acela pentru ca va trebui sa te concentrezi pe tehnologie.”

“Nu e nevoie sa mergi la sala, deja arati bine.” Ok, asta ne place!

“Esti prea bossy” – ah, vrei sa zici ‘decisiva’.

‘Fetele’ de la vanzari,‘Fetele ’ de la PR, CEO ‘femeie’

Legat de experiment, CMO-ul FOREO, Steve Thomson a spus, “Multe branduri utilizeaza aceasta zi de constientizare pentru a ‘rasplati’ femeile cu reduceri la produsele de frumusete si le ofera posibilitatea sa isi transmita mesajele. Am intentionat sa demonstram fortei noastre de munca formata in cea mai mare parte din femei si clientelor ca pot vorbi deschis si ca modalitatea cea mai buna de a aduce o schimbare in acest sens este prin impartasirea informatiilor si experientelor. Scopul nu este acela de a numi sau a-i stanjeni pe colegii de sex masculin din FOREO, ci este modalitatea noastra pentru a incuraja femeile de pretutindeni sa impartaseasca povestile lor, astfel incat sa cream o SCHIMBARE”

“Prin impartasirea povestilor noastre in experimentul dezvaluie adevarul, am intentionat sa demonstram ca desi uneori radem la cele mai stupide lucruri pe care le spun barbatii, acest aspect inca reprezinta o problema reala cu care se confrunta zilnic un numar mare de femei la locul de munca si nu numai. Le-am dat barbatilor voce si i-am pus in lumina prin videoclipurile noastre ca modalitate de a le arata ca trebuie sa gandeasca inainte sa vorbeasca. Aceasta este modalitatea FOREO de a marca Ziua Internationala a Femeii si a atrage atentia asupra unor probleme importante care ne retin din a lucra intr-un mediu in care primeaza egalitatea,” adauga Thomson.

De asemenea, in rapoartele de anul trecut din The Guardian, descoperirile arata ca europenii si americanii au subestimat nivelurile de hartuire sexuala experimentate de femei. Un element regasit si in experimentul FOREO.