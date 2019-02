Esti dezamagita de multe masti si tratamente de ingrijire a podoabei capilare pe care le-ai incercat? Solutia pe care o cauti este uleiul de par, asa ca ar trebui sa il incluzi cat mai repede in ritualul tau de infrumusetare. Parul tau isi va recapata stralucirea, finetea si vitalitatea inca de la primele aplicari.

Aerul poluat, apa dura, vopsitul des si instrumentele de styling iti usuca parul, il fac sa isi piarda stralucirea si duc la rupere in final. Este nevoie de o interventie suplimentara care sa sustina sanatatea si frumusetea podoabei capilare. Gratie rezultatelor incredibile pe care le ofera, uleiurile pentru par au devenit tot mai populare in ultima perioada, remarcandu-se in randul celorlalte produse de ingrijire.

Beneficiile uleiului de par

Dupa ce ai incercat, fara sa obtii rezultatele dorite, o masca pentru hidratare si un tratament pentru stralucire, probabil te intrebi de ce ai mai acorda o sansa si uleiului de par. Ei bine, vei vedea ca efectele pe care le are acest tip de produs atat la interiorul, cat si la exteriorul firelor de par chiar fac diferenta. De regula, compozitia unui ulei de par este bogata in vitamine, minerale si acizi grasi Omega-3, ingrediente care asigura o crestere sanatoasa a firelor de par si creeaza o bariera de protectie impotriva factorilor externi.

Vei observa ca aspectul parului tau se va imbunatati chiar de la prima aplicare. Si este atat de usor de folosit incat nu va deveni pentru tine o corvoada. Tot ce trebuie sa faci este sa pui o cantitate mica in palma si sa distribui exclusiv la varfuri, evitand radacina firului de par. Iti vei simti podoaba capilara fina la atingere si vei observa ca straluceste de sanatate. Vei iubi gestul de a-ti trece mainile prin par fiindca va deveni partea ta preferata a corpului tau. Si cea mai buna veste este ca aceste beneficii se mentin pe termen lung.

Cum alegi cel mai bun ulei pentru parul tau?

Inainte de a alege un ulei pentru par, tine cont de nemultumirile pe care le ai pentru ca exista produse destinate fiecarei probleme beauty. Exista ulei de par pentru stralucire, pentru par deteriorat, rebel, ondulat, uscat, normal ori cu structura fina.

Spre exemplu, daca te vopsesti des, cu siguranta ai observat, cu nemultumire, ca parul tau a inceput sa isi piarda stralucirea si supletea. In acest caz, poti sa folosesti un ulei de par pentru stralucire – LOREAL KERASTASE ELIXIR ULTIME. Este un ulei de infrumusetare,cu efect de stralucire, special creat pentru parul vopsit. Are in compozite o combinatie exceptionala OlA©o-Complexe – uleiuri de germeni de porumb, camelie, argan si pracaxi – si extract de Ceai Imperial, bogat in antioxidanti. Parul vopsit este hidratat si protejat, avand aspect radiant de care te vei indragosti. Ca sa te bucuri de aceste efecte incantatoare, tot ce trebuie sa faci este sa aplici 1-2 pompite pe parul umed sau uscat ca tratament fara clatire.

Inca un ulei pentru par care te va impresiona cu efectele lui beauty este uleiul de par MOROCCANOIL de la profihairshop.ro, un tratament destinat tuturor tipurile de par. Ce trebuie sa stii despre acest produs este ca are la baza o formula unica bogata in ulei de argan, cu efect antioxidant, care se absoarbe instantaneu in structura firului de par, facandu-l astfel usor de aranjat. In plus, ii confera stralucire si nu il incarca. Aplica o cantitate mica pe parul proaspat spalat, sters cu prosopul, de la jumatate spre varfuri. Apoi usca cu foehnul ori lasa parul sa se usuce natural. Poate fi aplicat si pe parul uscat pentru netezirea si calmarea firelor rebele sau pentru hidratarea varfurilor uscate. Vei adora rezultatele obtinute chiar de la prima aplicare.

Alte uleiuri de par pe care ar trebui sa le folosesti in rutina de ingrijire sunt cele cu efect reparator, care au in compozitie ulei de jojoba, migdale, din seminte de in, de macadamia ori de avocado. Acestea sunt recunoscute in industria beauty drept unele dintre cele mai bune uleiuri pentru par fiindca au actiune imediata. Parul devine mai fin, mai stralucitor, mai flexibil si mai rezistent in fata factorilor externi.

Uleiul pentru par este un produs versatil care iti aduce o multime de avantaje, asa ca merita inclus cu incredere in ritualul de ingrijire.