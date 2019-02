Apreciata ca metoda terapeutica inca din timpuri stravechi, aceasta procedura a medicinei tradiționale chineze continua si astazi sa se bucure de un intres destul de mare din partea unui public larg si diferentiat. Eficienta in tratarea si in ameliorarea a numeroase afectiuni si simptome, acupunctura este practicata cu succes in cabinete de specialitate din Bucuresti si din tara.

Procedura medicala de tratament este una destul de comlexa, ce consta in inserarea sau inteparea cu ace foarte subtiri a pielii, in zone cheie, numite puncte de acupunctura. Scopul inteparilor este de a restabili echilibrul energetic al organismului, considerat a fi strabatut de o energie vitala care circulă printr-o serie de meridiane energetice.

Pentru a sti ce asteptari sa avam de la aceasta procedura medicala, este bine sa tinem seama de o serie de aspecte legate de practicarea si de rezultatele obtinute prin acupunctura.

Ce trebuie sa stie pacienti despre terapia prin acupunctura?

Cel mai des intrebat lucru este daca aceste intepaturui dor. In mod normal, acupunctura este o terapie nedureroasa. Pot exista insă persoane mai sensibile, ce pot resimti o senzaţie de disconfort la intepaturi. Pentru cei mai mulți pacienți, introducerea acului în piele produce o usoară amortire a zonei, urmata de un pic de presiune si caldura. Daca durerea este prea puternica sau devine insuportabila, medicul scoate acele. Uneori astfel de dureri se pot datora si faptului ca acele nu sunt introduse corespunzator.

Acele de acupunctura sunt fabricate din otel inoxidabil si sunt doar cu putin mai groase decat un fir de par. Sunt dezinfectate in prealabil si se introduc in piele la o adancime intre 0,6 si 7 cm, in functie de nivelul de grasime subcutanata pe care trebuie sa-l stapunga.

Pentu a simti cat mai putin durerea este reconadat sa mergeti la terapie mancati. De mute ori un nivel scazut al glicemiei sporeste sensibilitatea sintita la tratament. Exista persoane care ar putea chiar sa si lesine. De asemenea nu este indicat nici sa mancati prea mult atunci cand vă prezentati la medic. Conform pricipiilor aceastei terapii excesele creeaza dezechilibre de energie.

Un alt aspect important pe care pacientii trebuie sa il aiba in vedere este ca pentru aceasta interventie este uneori nevoie sa aduceti si o serie de analize medicale. La fel ca in cazul oricarui tip de tratament, inainte de a incepe sedintele de acupunctura, este nevoie de un set de analize specifice si de un consult din partea medicului curant, pentru confirmarea afectiunii.

Un alt aspect care ii poate intresa pe cei care vor sa recurga la acest tip de terapie este legat de durata si de costurile acestui tip de interventii. Durata si costurile unui tratament prin acupunctură intr-un cabinet specializat de acupunctura, asa cum este Acupuncturabucuresti.ro, se pot stabili decat in urma unui consult. In acest tip de practica medicala, formele de tratament sunt individualizate și conforme unei scheme de tratament clar stabilite. Medicul pregateste foarte clar etapele si procedurile prin care sa actioneze asupra organismului si a afectiunilor de care sufera fiecare pacient.

Numarul interventiilor necesare poate varia in functie de tipul afectiuni, gradul ei si de anumite date fizice și genetice ale fiecarui pacient. De regula primele ameliorari stabile sunt resimtite după 2-4 saptamani de tratament, dupa ce se echilibreaza energiile organismului. Este bine ca acest tip de tratament sa fie completat cu substantele curative din plante medicinale, ce pot patrunde in profunzimea tesuturilor si pot aduce ameliorari semnificative, mult mai rapide. Frecventa sedintelor se stabileste in functie de complexitatea afectiunilor. In general se aplica tratamentul de doua ori pe saptamana, dar pot exista rezultate cu o singura sedinta pe saptamana. Tratamentul se modelează pe nevoile pacientului.

Frumusetea și farmecul acestei proceduri de vindecare a medicinei tradiționale, constau in crearea unui cardu cat mai placut. Acest aspect permite terapeutului sa asigure bolnavului o stare de confort pe durata tratamentului, pana cand se stabilizeaza starea sa de sanatate si ajunge la vindecarea bolii de care sufera.

Cea mai importanta intrebare pe care si-o pot pune pacientii, pe buna dreptate , este legata de ce afectiuni pot fi tratate intr-un cabinet de acupunctura.

Prin acupunctura se pot obtine rezultate semnificative in tratarea urmatoarelor boli:

afectiuni ale aparatului respirator (astm, bronsite, dispnee de diverse cauze)

afectiuni ale aparatului circulator (hipertensiune si hipotensiune arteriala, varice, hemoroizi)

afectiuni digestive (gastrita, ulcerul, hepatita cronica, colecistita, litiaza biliara),

afectiuni are aparatului urinar (cistita, calculi renali)

afectiuni ale aparatului reproducător (infertilitate, dezechilibre hormonale),

boli musculo-osteo-articulare (afectiuni ale coloanei vertebrale, mialgii, osteoporoza, osteofite, artroze, artrite),

afectiuni neurologice (nevralgii)

afectiuni endocrino-metabolice (diabet, obezitate)

dezechilibre fizice si psihice.

Aceste tratamente pot fi complementare tratamentelor standard si nu pot inlocui intotdeauna aceste proceduri. Insa, ori de cate ori va confruntati cu probleme medicale, inainte de a recurge la variante mai dure, este recomandat sa incercati sa recurgeti si la acesta alternativa terapeutica. Cum nu există persoane care să nu sufere de vreo afecțiune fizică acupunctura este indicata pentru tratamentul tuturor.

