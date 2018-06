(P) Top locuri și atracții de explorat într-un circuit în Benelux

Uniunea economică dintre Olanda, Belgia și Luxemburg este cunoscută sub denumirea de Benelux – destinație perfectă de explorat într-un circuit complet de 8 zile, de la Europa Travel. Acesta poate fi un prilej excelent să descoperi cele mai importante centre urbane din Europa de Vest care găzduiesc numeroase organizații internaționale, palate somptuoase sau muzee de prestigiu mondial.

Din Amsterdam până la Rotterdam, în Olanda

Circuitul de la Europa Travel are un itinerariu complex, cu vizite interesante în orașe populare și a celor mai de seamă obiective turistice de pe traseu. Prima întâlnire cu Țara Lalelelor este în Amsterdam, orașul ridicat pe 160 de canale, ce adună peste 16 milioane de vizitatori pe an.

În Amsterdam vei explora centrul istoric ticsit de cele 7000 de clădiri istorice, Cartierul Roșu – zona libertină a orașului, și vei face o plimbare cu gondola pe apele ca smaraldul ale canalelor ce străbat întregul oraș. Cel mai aglomerat loc este Piața Dam, unde se află Palatul Regal, care în secolul al-XVII-lea era cea mai mare cladire administrativă din Europa. Amsterdam este recunoscut și pentru numărul mare de muzee pe care le găzduiește dintre care Muzeul Figurilor de Ceară, Muzeul Van Gogh (ce adaposteste cea mai mare colectie de arta dedicata pictorului post-impresionist) sau Muzeul Rijksmuseum.

Europa Travel îți propune o excursie prin care să descoperi latura pitorească a Olandei, câmpurile nesfârșite de lalele și dalii, morile de vânt tradiționale, fabricile de brânză și saboți, casele din lemn ridicate pe malurile canalelor strâmte, bifând satele Marken Volendam și Zaanse Schans.

Reședința familiei regale, Haga este orașul sediilor și instituțiilor internaționale, cu o atmosferă cosmopolită și o cultură impresionantă. În suburbia Scheveningen a orașului Haga, se întinde parcul Madurodam unde vei putea descoperi obiectivele turistice olandeze realizate la scară 1:25. În orașul Delft, bijuteria cu străduțe strâmte, canale înguste și circa 200 de berării de artizanat, îți vei putea cumpăra celebrele porțelanuri și obiecte din ceramică albastră. Iar în Rotterdam vei petrece nopți albe în cluburile celui mai modern oraș din Olanda, care se mândrește cu unul dintre cele mai mari porturi din Europa.

Belgia, țara celei mai fine ciocolate

Bruxelles, capitala Belgiei și locul unde se află sediile Parlamentului European, NATO sau Comisia Europeană, poate fi descoperit într-un tur panoramic alături de Europa Travel. Simbolul locului este Grand Place – cea mai mare piață înconjurată de clădiri avangardiste: Palatul Regal, Primăria etc., fapt pentru care face parte din patrimoniul mondial UNESCO.

Unul dintre cele mai frumoase orașe medievale din Belgia, Bruges poate fi descoperit într-un tur opțional. Fă o plimbare cu barca pe canalele păzite de catedrale antice cu turnuri din piatră (Catedrala Beguinage sau Biserica Notre Dame), fotografiază Lacul Iubirii mărginit de căsuțele în stil flamand asemănate cu turta dulce sau urcă pe Dealul Morilor de Vânt, transformate azi în mici muzee sau restaurante tradiționale. La fel de romantic îți va părea și orașul Gent, datorită vechilor clădiri ale meșterilor din bresle înălțate pe malurile canalelor șerpuitoare, fiind păzit îndeaproape de Castelul Gravensteen ridicat cu scopul de a apăra orașul de atacurile vikingilor.

Marele Ducat Luxemburg

Luxemburg este un oraș multicultural, cu un nivel de trai ridicat și o economie stabilă, fapt pentru care aici se află Curtea Europeana de Justiție, Secretariatul Parlamentului European, Banca Europeană de Investiții etc. Atmosfera regală a orașului este influențată de statele vecine (Germania, Franța și Belgia), iar viața de noapte fulminantă este un magnet pentru tinerii dornici de distracție. Centrul vechi al capitalei este parte din UNESCO, datorită numeroaselor clădiri istorice pe care le adăpostește. Vizitează aici Piata Armelor cu Palatul Municipal și statuia din marmură a Marelui Duce de Luxemburg, Catedrala gotică Notre Dame etc.

