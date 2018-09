(P) TOMMY HILFIGER ADUCE LA SHANGHAI EVENIMENTUL INTERACTIV TOMMYNOW ICONS TOAMNĂ 2018

TOMMYNOW ICONS a călătorit la Shanghai cu ambasadorii globali ai brandului Lewis Hamilton, Hailey Baldwin, Winnie Harlow and Maggie Jiang, celebrând conceptul “leaders of now who are the icons of tomorrow”.

În cadrul evenimentului au fost prezentate prima colecție colaborativă “TommyXLewis”, colecția capsulă pentru femei “TOMMY ICONS” și HILFIGER COLLECTION; toate ținutele pentru bărbați și femei de pe podium au fost disponibile imediat într-un ecosistem de canale de cumpărare din peste 70 de țări.

AMSTERDAM, OLANDA (5 SEPTEMBRIE, 2018) – Tommy Hilfiger, deținut de PVH Corp. [NYSE: PVH], anunță TOMMYNOW ICONS, o celebrare a a credinței că liderii de opinie de azi vor fi idolii de mâine – persoane care inspiră pe ceilalți cu energia lor optimistă și cu forța extraordinară de a crea schimbări pozitive.

A cincea prezentare de sezon, TOMMYNOW continuă să transmită spiritul brandului către consumatori la nivel global. De-a lungul sezoanelor, pornind din orașe din America de Nord, apoi Europa și acum Asia, fiecare oprire generează energia tinerească și optimistă, caracteristică publicului local. TOMMYNOW ICONS a avut loc marți, 4 septembrie 2018, la ora 19:30 CST (China Standard Time), prezentând colecțiile Toamnă 2018 la Shanghai Port Terminal, pe fundalul panoramei iconice a orașului.

Ca urmare a succesului primelor patru show-uri TOMMYNOW, și evenimentul din această toamnă este construit pe formatul Tommy Hilfiger “See Now, Buy Now”, toate ținutele pentru bărbați și femei de pe podium fiind disponibile imediat într-un ecosistem de canale de cumpărare din peste 70 de țări.

COLLECTION STATEMENT

TOMMY ICONS

În acest sezon, experiența TOMMYNOW a ajuns în Shanghai pentru a explora “the power of icons”. Ne uităm la propria noastră moștenire și la pionierii care modelează viitorul pentru a da un nou sens elementelor clasice.

Colaborarea dintre Tommy Hilfiger și pilotul britanic de Formula 1 Lewis Hamilton, cvadruplu Campion Formula 1 FIA, TommyXLewis, este o coliziune a stilului sporty cu street style.

HILFIGER COLLECTION și colecția capsulă TOMMY ICONS împinge limitele sportswear-ului convențional prin proporții relaxate și interpretări surprinzătoare ale emblemelor, dungilor universale și ale tiparelor vestimentare familiare.

Colecțiile din această toamnă reprezintă o celebrare a stilului american iconic, care este inspirat de liderii de mâine și conceput pentru oricine alegi să fii.

COLLECTIONS

TOMMYNOW ICONS a marcat lansarea la nivel global a primei colecții colaborative TommyXLewis, creată de celebrul designer american Tommy Hilfiger, în parteneriat cu pilotul de Formula 1, Lewis Hamilton, cvadruplu Campion Formula 1 FIA și ambasador global pentru colecția de bărbați. Prezentând ținute în stil unisex pe podium, colecția pentru bărbați TommyXLewis îmbrățișează rădăcinile sportswear ale brandului, revizuind emblematicele American styles. Colecția celebrează culorile îndrăznețe, influențele sporty, piesele clasice și formele versatile care se adresează fanilor încrezători și moderni ai brandului. Amprenta lui Lewis pentru fiecare design este inspirată din tatuajele sale, stilul vestimentar luxury street style și numărul său norocos 44.

Colecția capsulă pentru femei TOMMY ICONS le are în prim-plan pe ambasadoarele globale: modelul internațional Hailey Baldwin, modelul și activista Winnie Harlow, și actrița Maggie Jiang, care au fost prezente pe podium. Colecţia celebrează cele mai iconice stiluri TOMMY HILFIGER, reinventând piesele clasice pentru prezent.

TOMMYNOW ICONS

Oaspeții au ajuns în spațiul special amenajat pentru prezentare, cu vedere la noul și vechiul Shanghai, care a reprezentat fundalul pentru catwalk, inclusiv preluarea brandului a fațadei Centrului de Informare Financiară din China, una dintre cele mai râvnite spații de proiecții digitale care alcătuiesc celebra panoramă a orașului. Reflectând angajamentul brandului față de incluziune, o distribuție diversă de modele locale și internaționale au prezentat pe podiumul compus dintr-o multitudine de elemente grafice îndrăznețe și atemporale, în stil TOMMY HILFIGER .

INNOVATIVE PARTNERSHIPS

Tommy Hilfiger continuă să formeze parteneriate cu companiile de top din întreaga lume, pentru a conduce colaborări între diferite industrii, din care să creeze activări, cu focus pe China acest sezon. Brandul a devenit partenerul Alibaba Group pentru a organiza Super Brand Day pe cea mai mare platformă de e-commerce, Tmall.com, pe 4 septembrie.

Evenimentul experimental TOMMYNOW a fost difuzat live pe Tmall.com, iar consumatorii s-au bucurat de activări incitante. Produsele comandate în zonele Jiangsu, Zhejiang și Shanghai au fost livrate în 24 de ore. În cadrul evenimentului a existat un pop-up shop Tmall, în care invitații au putut proba piesele favorite din colecția de Toamnă 2018 folosind oglinzi cu realitate augmentată, printr-un avatar 3D, iar apoi comandând online imediat piesele favorite.

TOMMYNOW SNAP continuă să folosească tehnologie de recunoaștere a imaginii 2D și 3D, care le permite utilizatorilor să facă o fotografie a oricărui obiect din magazin, de pe podium, dintr-o reclamă sau de pe stradă și să-l poată cumpăra direct de pe tommy.com. În acest sezon, aplicația deschide lumea TOMMY HILFIGER prin intermediul social media, utilizatorii TOMMYNOW SNAP putând să “Distribuie pe Snapchat” ținutele lor preferatele. Pe 5 septembrie, o nouă secțiune VIP va fi lansată în aplicație, oferindu-le utilizatorilor fotografii și clipuri video din spatele scenei din cadrul show-ului TOMMYNOW ICONS, biografiile modelelor și multe altele.

MODELS

Show-ul a fost deschis de Hailey Baldwin și a continuat cu top modele precum Winnie Harlow, Maggie Jiang, Joan Smalls, Lucky Blue Smith, Audrey Hilfiger, Josephine Skriver, Hannah Ferguson, Abdulaye Niang, Sarah Dahl, Ratner, Callum Stoddart, Miles Chamley-Watson, Wang Chen Ming, Ziwei Cao, Ni Hao Ran, Dylan Xue și Li Shuping.

#TOMMYNOW

#TommyHilfiger

#IconsOfTomorrow

Instagram: @TommyHilfiger

Snapchat: TommyHilfiger

Twitter: @TommyHilfiger

Facebook: Tommy Hilfiger

YouTube: Tommy Hilfiger

Data: Tuesday, September 4, 2018 at 7:30 p.m. CST (China Standard Time)

Locație: TOMMYNOW ICONS, Shanghai Port International Cruise Terminal

Prietenii și urmăritorii brand-ului sunt invitați să se alăture conversației folosind #TommyHilfiger și @TommyHilfiger.

# # #

DESPRE SARKK

Fondată în 1998, SARKK S.A. este distribuitorul oficial Tommy Hilfiger în România, Grecia, Bulgaria, Cipru, Albania şi F.Y.R.O.M. Produsele Tommy Hilfiger sunt distribuite în cadrul unei rețele compuse de magazine Tommy Hilfiger, magazine shop-in-shop, outlet-uri și o rețea extinsă de magazine multibrand.

SARKK S.A. a căutat întotdeauna echilibru și o creştere organică, condusă de valori CSR și de aceea este una dintre cele mai puternice companii din piață, dezvoltându-se constant, captând atenţia celor mai exigenţi consumatori.

Colecțiile Tommy Hilfiger sunt disponibile pentru bărbați, femei și copii, ele incluzând și încălțăminte și accesorii. Colecțiile fac parte dintr-un portofoliu complex al acestui lifestyle brand, ce conține articolele sportive pentru bărbați, femei și copii; încălțăminte; echipament sportiv (golf, înot, sailing); lenjerie (lenjerie de corp, halate și lenjerie de noapte); accesorii de optică medicală; ochelari de soare; ceasuri; genți; costume; ciorapi; articole de piele; parfumuri; accesorii pentru casă; lenjerii de pat; accesorii pentru baie; genți de voiaj. Linia Tommy Jeans constă în articole din Denim și încălțăminte pentru bărbați, femei și copii, genți, accesorii, ochelari și parfumuri.

http://newsroom.tommy.com/