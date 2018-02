Teama de stomatolog este una dintre cele mai raspandite temeri pe care le intalnim in jurul nostru. Sigur ca si aceasta a capatat pe langa faima si o denumire stiintifica, dentofobia. Ea are cauze multiple si poate pleca de la nivelul de scazut de educatie, frici autoinduse, experiente traumatizante si pana la refuzul efectiv de a se impaca sau obisnui cu o situatie normala de viata.

Ce anume genereaza frica?

Simpla privire asupra instrumentelor de lucru sau auzul frezei, genereaza pentru foarte multi oameni reactii necontrolate sau negari vehemente de a lua contact cu cabinetul medicului dentist. Dincolo de toate povestile hiberbolizate sau poate uneori doar experiente mai putin reusite, trebuie sa avem in vedere ca starea de sanatate a danturii este o conditie esentiala in preventia problemelor simple spre grave: caria unui dinte, afectiuni ale gingiilor, pierderea unei masele, si lista poate continua.

Nu e nicio rusine in recunoasterea acestor situatii deoarece nu exista probleme care sa nu isi gaseasca rezolvarea. Totul este pana la urma, o chestiune de acceptare si vointa. Cu atat mai mult cu cat azi, tehnicile si tehnologiile utilizate nu mai amintesc de modalitatile de lucru care induceau atata spaima odinioara.

Pentru a intelege in profunzime situatia in care te afli si mai ales pentru a gasi rezolvare, vizita intr-o clinica stomatologica in sector 1 poate fi atat raspunsul cat si solutia pentru problemele tale. In prima etapa, poate fi suficienta o discutie cu medicul, asa incat sa afli ceea ce urmeaza sa ti se intample, care vor fi etapele in care se vor desfasura lucrurile, cum anume sa te pregatesti fizic si psihic, etc. Informarea corecta are scopul si nevoia de a iti lamuri dubiile sau toate intrebarile la care pana acum nu ai gasit raspunsurile multumitoare. Trebuie sa iti cunosti drepturile, ce anume poti solicita si mai ales cum puteti sa alegeti impreuna modalitatea in care se vor executa cele stabilite.

Ce ar trebui sa ai in vedere?

Putini sunt cei carora stomatologul nu prea are ce sa le faca. Nu toata lumea beneficiaza de o dantura impecabila provenita dintr-un bagaj genetic senzational. Si chiar si in acest caz, vizitele la medic si tinerea sub observatie a danturii este foarte importanta. Rusinea, frica si starea de rau provenita numai din gandul ca va trebui sa fii acolo, va fi inlaturata de ideea ca scopul scuza mijloacele si ca totul se intampla pentru binele tau (sau asa ar fi sanatos sa gandesti).

Nu esti singurul caruia i se intampla sa aiba aceasta nevoie; deci daca altii au putut, cu siguranta vei reusi si tu!

Fa-ti temele si comunica sincer cu medicul, explicandu-i prin ceea ce treci. Va fi acolo sa te sprijine si sa iti ofere toata grija de care ai nevoie, deci nu te sfii sa fii sincer!

NU lua exemple citite la intamplare, medicamente dupa ureche si indeparteaza medicina dupa ureche. Lucrurile trebuie tratate cu toata seriozitatea si implicarea ta ca un om adult si responsabil te va ajuta.

Noile metode de tratament au redus disconfortul in ingrijirea orala, deci poate ca esti la un pas distanta de zambetul pentru revista.

In definitiv, pana nu incerci nu ai de unde sa stii. Ingaduie-ti o experienta in urma careia avantajele sunt multiple si incearca sa fii pozitiv intodeauna cu privire la reusita obiectivelor pe care ti le-ai propus.