Traim o era a vitezei, in care jonglam intre job, familie, prieteni si avem din ce in ce mai putin timp sa ne ocupam de noi. In timp ce facem scroll down pe profile perfecte de Instagram, ne-am dori o bagheta magica cu ajutorul careia sa aratam impecabil in cateva secunde, chiar inainte de a iesi pe usa sau a ne aseza la televizor, in halat de matase si cu un pahar de vin in mana.

Nu credem in magie, insa tehnologia se apropie din ce in ce mai mult de acest deziderat. Gratie sudezilor de la FOREO, am avut ocazia sa testam prima masca inteligenta din lume – FOREO UFO ce ofera in numai 90 de secunde un tratament complet de nivel spa, simplu si eficient la tine acasa.

Cele doua reguli esentiale pentru un ten radios sunt curatarea corecta si ingrijirea adecvata. Astazi, am testat beneficiile mastilor FOREO UFO pentru care sunt necesare doar… 90 de secunde sa actioneze. Si functioneaza.

FOREO UFO combina 6 tehnologii diferite pentru a crea un tratament facial spa acasa si anuleaza necesitatea de a utiliza mastile traditionale care te tin nemiscata timp de 20 de minute pentru a-si produce efectele. Tehnologia Hyper-infusion combina caldura (thermo terapia) pentru a deschide porii si pentru a stimula circulatia, pulsatiile T-Sonic ce infuzeaza ingredientele in profunzimea pielii si crio terapia ce conserva ingredientele active pentru o piele mai rezistenta, minimizeaza roseata si reduce inflamatia.

De asemenea dispozitivul de tratament facial FOREO UFO ofera 3 tipuri de lumina LED. Cea albastra actioneaza impotriva acneei, cea verde are efect de iluminare a tenului iar cea rosie stimuleaza productia de colagen. Pentru aceste terapii LED la un salon sau spa ai plati o mica avere!

FOREO UFO functioneaza cu mastile special create UFO dezvoltate in Coreea. Acestea sunt realizate din micro fibre si contin ingrediente esentiale necesare tratamentelor. Masca Make My Day contine acid hialuronic si alge rosii care hidrateaza in profunzime, combinate cu protectie anti-poluare pentru un ten luminos. Masca Call It A Night contine ulei de masline si ginseng care hranesc, revitalizeaza si hidrateaza pielea pe timpul noptii si ajuta regenerarea celulara.

Cum functioneaza?

Pielea trebuie sa fie perfect curata pentru a permite ingredientelor sa patrunda in profunzime. Montati masca UFO pe dispozitiv. Porniti dispozitivul si alegeti unul din cele doua tratamente Treceti UFO pe suprafata pielii cu miscari circulare timp de 90 de secunde, schimband zona in momentul in care UFO va avertizeaza cu o pulsatie. Serumul continut de masca patrunde pana in cele mai profunde straturi ale pielii Sunteti gata, ca dupa un tratament cosmetic la spa.

Ce am observat?

Senzatia din timpul tratamentului este placuta, alternand intre caldura si racoare, miroase fantastic si imediat dupa tratament, pielea este mai hidratata si mai luminoasa. Folosit cu regularitate imbunatateste vizibil aspectul tenului. Rezultatele obtinute cu UFO in doar 90 de secunde sunt comparabile cu cele de la salon, putem folosi timpul economisit astfel pentru alte activitati ce ne fac placere.

Costul pentru UFO este de de 1.299 lei si poate fi achizitionat in Romania de pe www.foreo.com, din magazinele Douglas si www.emag.ro.