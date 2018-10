Orice femeie care isi doreste un look in tendinte intelege necesitatea unei colectii de bijuterii complete si la moda. Dincolo de diversitatea standard de genti si pantofi pe care fiecare femeie ar trebui sa o aiba, gama de inele dama, cercei, bratari sau coliere pot infuza un dulap cu o doza imensa de personalitate si originalitate.

Fie ca vorbim de cercei, coliere, bratari sau inele, bijuteriile ofera un plus de stil oricarei tinute si chiar o poate scoate din anonimat. O bijuterie amplasata strategic poate adauga dimeniunea si adancimea unei tinute. Un costum casual purtat la job poate fi accesorizat de exemplu cu mai multe inele pentru a obtine un look de iesit seara in oras cu prietenele. Bijuteriile pot fi considerate un truc magic ce transforma orice tinuta doar cu putin efort.

Tendintele sezonului toamna/iarna 2018 in materie de bijuterii sunt extreme in cele mai bun sens. In ceea ce priveste materialul, accentul este pus pe metale precum aurul si argintul, in defavoarea materialelor colorate sau transparente. In materie de design, bijuteriile indraznete, supradimensionate cu forme geometrice neregulate au fost pe podiumurile celor mai mari creatori de moda. Cerceii tip candelabru, cerceii creole, bratarile late si stralucitoare sau choker-ele ornamentate sunt doar cateva dintre piesele care au cucerit acest sezon.

Cu ce surprind tendintele actuale? Colierele la baza gatului nu mai sunt realizate dintr-un singur lant mic si delicat cu un element central, acum acestea capata dimensiuni mai mari fiind alcatuite din zale supradimensionate care i-au ochii. La capitolul cercei se poarta atat cerceii diferiti, un model intr-o ureche, alt model in cealalta, cat si un sigur cercel masiv care sa iasa in evidenta. De asemenea, o bijuterie speciala care a revenit in tendinte, este lantul pentru corp purtat fie in talie, fie pe umar.

Vestea buna in acest sezon este ca poti sa exagerezi fara probleme. Bijuteriile mari te vor ajuta sa iesi in evidenta chair si cu o tinuta simpla.