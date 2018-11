Datorita faptului ca medicamentele amelioreaza sau vindeca diferite afectiuni insa ataca flora stomacala si intestinala sau celulele altor organe interne, tot mai des medicii recomanda produsele naturiste.

Doua dintre acestea, Stresclin si Neuro Optimizer, primul avand la baza extracte vegetale si cel de-al doi-lea de origine animala au un spectru larg de acoperire al afectiunilor neurologice.

Neuro Optimizer mentine structura, permeabilitatea si fluiditatea membranelor celulelor nervoase -imbunatateste sinteza fosfatidilcolinei, componenta majora a materiei cenusii; mentine echilibrul osmotic datorita concentratiei ionilor de sodiu, potasiu, calciu, magneziu.

Totodata, Neuro Optimizer creste nivelul energiei in mitocondriile celulelor nervoase, faciliteaza metabolizarea acizilor grasi, creste cantitatea de glucoza cerebrala necesara efortului zilnic. Datorita continutului sau de taurina,glutamine, fosfatidilserina, fosfatidilcolina, acetil L-carnitina si acid alfa lipoic reduce neurotoxicitatea data de excesul de glutamat si pierderea progresiva a neuronilor cauzata de imbatranirea sau lezarea SNC.

Este un produs recomandat in afectiunile celulei nervoase si pentru ca stimuleaza neurogeneza si regenerarea neuritilor prin actiuni similare cu a factorilor de crestere neuronali, reduce edemele cerebrale cauzate de traumatisme, interventii chirurgicale si demielinizarea-pierderea stratului de mielina care contribuie la protejarea si hranirea celulei nervoase.

Administrat cu regularitate dupa indicatiile medicului, produsul Neuro Optimizer creste capacitatea de invatare, memorare si redare a informatiilor, fluiditatea verbala, concentrarea, vigilenta si atentia; imbunatatirea starii emotionale, sociabilitatatea si adaptabilitatea. Acesta imbunatateste activitatea electrica cerebrala prin stabilizarea undelor cerebrale si reduce excesul de cortizol secretat in situatii de stres prin actiune pe axa hipotalamus-hipofiza-suprarenale.

Mentine nivelul optim al hormonului luteinizant, progesteronului si al testosteronului. Neuro Optimizer asigura o protectie antioxidanta cerebrala si amelioreaza complicatiile nervoase date de concentratia mare a glucozei in sange sau de administrarea produselor antivirale. Combinatie unica de ingrediente active naturale din plante, care functioneaza ca un excellent tonic cerebral si potentiator de memorie, Stresclin poate fi considerat un stimulent natural de memorie sau un antistres natural. Acest produs este un stimulent puternic ce contribuie la depasirea turbulentelor emotionale si a traumelor subconstiente.

Stresclin este recomandat in instabilitate emotionala, epuizare nervoasa, depresie usoara, hiperfagie, hipersomnie sau insomnie, letargie mentala, deficit de energie, retard psihomotor sau agitatie, afectiuni ale sistemului nervos cauzate de viata cotidiana. Este posibila tratarea acestor afectiuni deoarece Stresclin are in compozitie pe langa extracte din alte plante si extract de Withania somnifera supranumit si Ginseng indian cu rol responsabil de creşterea adaptabilitatii în situaţii de stres a organismului dar şi de ameliorare a memoriei.

Acesta mai are si proprietăţi antioxidante, anxiolitice şi psihotrope. Stresclin mai contine si Centella asiatica care contribuie la reducerea anxietatii si îmbunătăţeşte puterea de concentrare şi abilitaţile generale stimuland sistemul circulator. Un alt extract deosebit de important continut de Stresclin este Valeriana wallichii, cunoscuta pentru efectul sau calmant avand efectele antidepresive şi antitumorale.

Extractul de Hypericum perforatum existent in Stresclin are in compozitie taninuri, compuşi fenolici, vitaminele A si C fiind un antidepresiv natural cunoscut, avand si proprietati antivirale. Toate aceste extracte din plante contribuie in mod miraculos la tratarea afectiunilor sistemului cerebral si sunt testate clinic.

Atat Stresclin si Neuro Optimizer nu sunt medicamente, ci remedii naturiste!

Mai multe detalii pe https://bioo.ro