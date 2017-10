(P) ‘SPECTACOLUL MUZICAL – SMURSF LIVE ON STAGE – ESTE GARANTIA BUNEI DISPOZITII’

Pana ca acest spectacol minunat pentru copii sa poata fi pus in scena creatorii SMURFS, LIVE ON STAGE au avut de asteptat vreme de 4 ani, a declarat pentru German Quality Entertainment regizorul evenimentului, John Rowe.

“Patru ani a durat pana am primit aprobarea sa putem realiza acest show pentru copii, 13 luni sa imbracam sonor spectacolul cu muzica originala, cea care a dat verdictul fiind Veronique Culliford, fiica celui care este inventatorul celebrelor personaje, Peyo (Pierre Culliford). Asa ca ne-am inhamat cu foarte mult rabdare. Ca sa poti realiza ceea facem noi trebuie sa-ti placa foarte mult aceasta activitate. N-ai cum sa fii un om posomorat cand te ocupi de spectacole pentru copii. La repetitii nu veti auzi nicioadata pe cineva furios, asa cum se intampla de cele mai multe ori cand se filmeaza. Aici totul este relaxat, se lucreaza de placere si, mai ales, cu veselie”, a continuat regizorul.

Asadar, ne pregatim sa-i intampinam in numar cat mai mare pe micutii albastri! Pe 15 octombrie la Sala Palatului dam startul “invaziei albastre” pentru ca SMURFS, LIVE ON STAGE vor acapara scena Salii Palatului si toti spectatorii vor fi prizonierii unor momente de neuitat!

Si ca sarbatoarea strumfeasca sa fie completa, producatorii spectacolului SMURFS, LIVE ON STAGE vor aduce cu ei produse tematice, precum: tricouri de toate marimile si culorile, jucarioare, abtibilduri si fel si fel de obiecte fermecate cu semnatura strumfilor.

Portile se vor deschide de la 17.45 iar spectacolul va incepe la ora 19.00!

SMURFS, LIVE ON STAGE!, eveniment ce va dura doua ore si va fi insotit de o pauza de 15 minute!

Cei doi actori romani care vor dubla in limba romana acest spectacol, Nouria Nouri si Marian Raducu, au povestit despre rolurile pe care le traduc si in acelasi timp le interpreteaza, despre cariera lor si despre vizita pe care au facut-o in Polonia, acolo unde au vazut si au trait “pe viu” fenomenul SMURFS, LIVE ON STAGE!

“Este prima oara cand acest spectacol este dublat in alta limba si aceea nu este engleza, producatorii fiind chiar incantati ca organizatorii de la Bucuresti s-au gandit la o astfel de varianta. Talentul dansatorilor, costumele tuturor personajelor, decorurile, papusarii, scenariul, regia, explozia de surprize de la finalul show-ului, profesionalismul echipei ne determina sa spunem ca este un spectacol pentru copii dus la cel mai inalt nivel! Un musical in care sunt implicati actori si dansatori din Marea Britanie, Australia, Dubai, Hong Kong si foarte multe alte locuri, facand din acest eveniment un spectacol valabil pentru toti copiii si parinti de pe mapamod. Ne-am simtit excelent alaturi de ei, ne-au tratat exact ca si cum am fi facut parte din echipa. Ne-am intors cu o senzatie excelenta!”, ne-au declarat actorii Nouria Nouri si Marian Raducu si carora le multumim foarte mult pentru tot sprijinul.

MAMA NATURA dublata de Nouria Nouri un personaj dinamic, vesel, plin de culoare, insa imprevizibil

Cand spun ca rolul pe care il interpretez este Mama Natura, oamenii mari se duc cu gandul la clasicele figuri feminine cu infatisare perfecta, dar in cazul acestui spectacol pentru copii, parinti si bunici, nu este deloc asa. Mama Natura din spectacolul „Smurfs, Live on Stage” este exact asa cum ii spune si numele: o mama care pregateste retete ca sa aduca primavara, vara, toamna, iarna si care are mare grija sa nu amestece anotimpurile din greseala. Este un personaj dinamic, vesel, plin de culoare, dar imprevizibil. Cand este pacalita de Gargamel nu se da in laturi sa il pedepseasca si sa reaminteasca tuturor ca nu este bine deloc s-o superi pe Mama Natura.

Despre Nouria

Sunt actrita, am absolvit cu media 10 actoria la Facultatea de Teatru din cadrul UNATC I.L. Caragiale Bucuresti. De-a lungul timpului, am jucat pe scena, am lucrat la televiziune si la radio, am facut un stagiu de pregatire cu cei de la DisneyLive! Feld Entertainment din America si de curand mi-am realizat visul de a produce propriul meu spectacol pentru copii, „Vitrega si Voiosul”care se bucura de mare succes in randul celor mici. Imi place sa joc pentru ei fiindca formeaza cel mai sincer si inocent public si iti spun intotdeauna adevarul despre cum te-ai prezentat in fata lor. Apoi, recunosc, imi place sa iau din energia lor, sa ma joc si sa ma simt, la randul meu, copil. Fie ca am fost Vitrega din povestea „Alba ca Zapada si cei sapte pitici”, fie ca am prezentat spectacole Disney, fie ca am realizat emisiuni radio in direct pentru copii, satisfactia de a-i vedea pe ei fericiti dupa ce am interactionat este greu de explicat. Ca sa nu mai vorbesc despre mandria copiilor mei, Salma si Darius, care spun tuturor celor din jur, atunci cand eu sunt pe scena: „E mama”.