Un numar extrem de mare de cetateni romani sunt plecati la lucru peste hotare, iar numarul acestora creste de la o zi la alta. Majoritatea familiilor au o ruda sau un prieten plecat la munca in Italia, Spania, in Germania, etc., pentru a le oferi un viitor mai bun familiei ramase acasa, iar numarul lor creste. Economia numeroaselor orase din diverse judete din Romania isi datoreaza resursele in mare parte acelor persoane pe care multi dintre noi ii avem plecati la munca peste granita.

Pentru astfel de situatii exista firmele de pompe funebre Bucuresti specializate in transport funerar international, serviciu ce presupune ca persoana decedata sa fie ridicata de catre personalul firmei din locatia in care acesta se afla: domiciliu, azil, morga sau spital, depozitata intr-un sicriu din material de zinc ca mai apoi sa fie transportata pana la destinatie. Pentru acest gen de transport, imbalsamarea ramane strict la latitudinea familiei, nefiind obligatorie.

Transportul se realizeaza in sicrie din lemn de esenta tare dublate obligatoriu cu un sicriu din zinc sigilat fara costuri suplimentare. De asemenea acestea contin placutele de identificare ale decedatului. Repatrierea pe cale terestra este doar o varianta disponibila pentru familiile indoliate. Acestea pot opta si pentru repatriere decedati pe cale aeriana cat si pentru repatrierea cenusei, daca se va opta pentru incinerare, situatie in care familia va primi ramasitele decedatului. Diferenta dintre un transport funerar international rutier si unul pe cale aeriana consta atat in faptul ca in cazul transportului pe cale aeriana, imbalsamarea nu mai este optionala ci devine obligatorie cat si in cost care este mult mai ridicat, dar si in documentele necesare care sunt mult mai multe.

Cheltuielile aferente procedurilor de transfer ale unui decedat dintr-o tara in alta sunt destul de ridicate, motiv pentru care firmele de pompe funebre vin in sprijinul familiei indurerate asigurand transportul decedatului si pe baza politei de asigurare.

Personalul firmei funerare se va ocupa de obtinerea tuturor documentelor, avizelor si certificatelor necesare. Repatrierea de acest fel este rezolvata foarte rapid, este mai ieftina, si presupune mai putine documente de completat si intocmit.

Un deces este acel tip de eveniment dureros la care nu te astepti, de aceea trebuie tratat cu seriozitate si atentie pentru ca repatrierea celui trecut in nefiinta sa se desfasoare intr-un mod corespunzator, astfel incat persoana decedata sa ajunga acasa in conditii optime legal si igienic.

Firma funerara poate oferi urmatoarele modalitati de repatriere, dupa caz:

transport funerar international de peste hotare din orice tara pana in orice oras din Romania;

transport funerar pe cale terestra;

transport funerar aerian;

transport cenusa , in caz de incinerare.

Repatrierea presupune demersuri care necesita atat timp, cat si cunostinte. Cei care nu au trecut printr-un astfel de eveniment, cu greu vor face fata la toate problemele ce intervin in asemenea cazuri. Cand tragedia se intampla peste hotare, persoana decedata va trebui repatriata, deoarece toate familiile vor sa isi aduca ruda sa o ingroape acasa, atunci cea mai buna varianta va fi sa apelati la o firma ce ofera servicii funerare. Acestea au exerienta in domeniu, plus ca dispun de parteneriate in domeniul pompelor funebre in toate colturile lumii, colaborand cu companii aeriene si institutii guvernamentale ce vor usura obtinerea tuturor documentelor si avizelor necesare repatrierii.

Daca un cetatean roman a decedat in alta tara, este bine sa stiti urmatoarele:

• Trebuie inregistrat decesul la autoritatile locale din tara respectiva;

• Trebuie inregistrat decesul la ambasada/consulatul Romaniei din tara in care a survenit decesul;

• Daca ambasada/consulatul Romaniei au fost notificate despre deces de autoritatile locale, se va informa Ministerul Administratiei si Internelor din Romania, cu obligatia de a informa familia despre deces;

• Inregistrarea decesului este necesara in vederea eliberarii certificatului de deces romanesc;

• Certificatul de deces romanesc se va elibaera doar in baza certificatului de deces eliberat de autoritatile locale din tara in care a avut loc decesul;

• Daca nu s-a inregistrat decesul la ambasada/consulat, certificatul de deces romanesc se va elibera de autoritatile romane, in baza certificatului de deces strain si a documentelor aferente;

• Decesul ca si urmare a unei actiuni violente necesita interventia autoritatilor locale de politie pentru investigarea cazului; ceea ce poate intarzia repatrierea ramasitelor in Romania.

Transportul corpului neinsufletit in Romania:

Posibil conform conditiilor prevazute de legislatia nationala a tarii in care a decesat persoana respectiva si in conformitate cu regulile internationale aplicabile;

• La consulat se pot solicita detalii legat de procedura si pot oferi contactul anumitor case funerare in vederea repatrierii in Romania;

• Pentru repatrierea corpurilor neinsufletite va fi necesar pasaportul mortuar ce se va elibera de ambasada/consulatul Romaniei.

Abilitatile personalului consular al Romaniei:

• Inregistrarea decesului la ambasada/consulat

Eliberarea certificatului de deces romanesc (in baza documentelor prevazute de legislatia romana);

• Ofera informatii in privinta procedurilor in caz de deces,

Ofera date de contact ale firmelor de pompe funebre ce se ocupa de incinerare, imbalsamare si transport funerar;

• Elibereaza pasaportul mortuar in vederea repatrierii.

Atunci cand pierdem pe cineva apropiat, desi este foarte greu, este important sa ne mentinem calmul, sa nu ne pierdem cu firea si sa incercam sa contactam personalul abilitat in vederea repatrierii.

Daca nu ati trecut printr-o situatie similara, incercati sa intrati in contact cu firme funerare din domeniu . Documentele in vederea repatrierii pot fi solicitate doar dupa ce au trecut 24 de ore de la data decesului, astfel incat veti avea timp suficient pentru a va ocupa de acest aspect.

Nu va grabiti, ci analizati ofertele mai multor firme funerare, astfel incat sa aveti cateva variante inainte de a lua decizia asupra careia va fi cea mai potrivita pentru rezolvarea problemei dumneavoastra.

