(P) Scoala la care numeroase vedete si-au urmat visul a fost premiata in cadrul Romanian Fashion Awards

Zilele acestea Atelierele ILBAH a castigat “Premiul pentru cea mai buna scoala” in cadrul Romanian Fashion Awards, chiar in ziua in care a implinit 6 ani de la infiintare.

Atelierele ILBAH este scoala care a fost aleasa de numeroase vedete din Romania pentru a-si urma visul si pentru a-si extinde aria de activitate. Anca Turcasiu, Cristina Cioran, Nasrim Ameri, Ramona Paun, Alexandru Abagiu, Roxana Ciuhulescu, Diana Bart, Paula Chirila, sunt doar cateva dintre vedetele care au urmat cursurile autorizate, Atelierele ILBAH.

“Este cunoscut faptul ca multe dintre persoanele publice din Romania profeseaza si in alte domenii pe langa cele in care s-au facut cunoscute. Spre exemplu Roxana Ciuhulescu profeseaza acum in Relatii Publice si Comunicare, Anca Turcasiu isi ajuta prietenii in amenajarea caselor, iar Cristina Cioran este pe cale sa-si lanseze propriul brand de haine. Insa cele mai multe vedete aleg sa inceapa afaceri in domenii creative urmand cursuri de design interior, design vestimentar sau croitorie.”, ne spune Vlad Iliescu, general manager Atelierele ILBAH.

Se spune ca succesul se ascunde in ambitia de a nu renunta. Iar adevaratul succes vine atunci cand nu te opresti niciodata din a te imbunatati.