Trecerea timpului este ireversibila si lasa urme pe orice chip. Este un miraj sa credem faptul ca acest proces natural ne ocoleste. Decat sa ne punem baza in iluzii nefondate, mai bine acceptam ca nu avem cum sa ne impotrivim cursului firesc al vietii. Asta, insa, nu inseamna ca nu putem sa avem un ten frumos la varste inaintate si sa ne ascundem anii din buletin fara a apela la operatii invazive. Pentru a scapa de riduri, descopera alternativa injectiilor cu acid hialuronic: Fillerina.

Arta de a imbatrani frumos fara bisturiu presupune un stil de viata sanatos, dar si un echilibru pe toate planurile. Alimentatie sanatoasa, o rutina de ingrijire bine pusa la punct, activitate fizica constanta, hidratare, odihna suficienta, acceptarea emotiilor, clipele de relaxare – cred ca te-ai saturat sa tot auzi de aceste lucruri, dar adevarul e ca bisturiul nu va rezolva metehnele sufletului si tot ceea ce se petrece in interior va avea un efect in felul in care arata pielea la exterior. Sau, dimpotriva, chipul nu va mai transmite deloc emotii, pentru ca in urma interventiilor chirurgicale, se pierde din farmecul expresiilor faciale. Nu e pacat sa se ajunga pana in acest punct?

Asigura-te ca faci tot posibilul pentru a te bucura de calitatile cu care ai fost inzestrata in mod natural si testeaza un tratament cosmetic care da rezultatele dorite, fara sa aiba efectele negative ale unei operatii estetice.

Fillerina: alternativa injectiilor cu acid hialuronic

Daca vrei sa iti mentii frumusetea naturala cat mai mult timp, fara sa ajungi in cabinetele de chirurgie estetica, descopera mai multe despre Fillerina, un tratament cosmetic pentru umplerea ridurilor sau a liniilor de expresie si pentru evidentierea pometilor sau a buzelor. Acesta te va ajuta sa capeti mai multa incredere in tine si e solutia perfecta pentru ca pielea sa ramana elastica si luminoasa, cu cat mai putine linii inestetice.

Tratamentul cosmetic Fillerina este alternativa injectiilor cu acid hialuronic pentru a scapa de riduri, chiar de la tine de acasa. Este o metoda non-invaziva ce poate fi facuta fara a fi nevoie sa pierzi timp in cabinetele de infrumusetare sau in cele medicale, cu costuri mai mici, si care actioneaza rapid, intr-un mod natural.

O gama de produse cu efect de umplere a depresiunilor pielii

Fillerina este prima generatie de tratamente cosmetice cu efect de umplere si redare a fermitatii pielii, pentru utilizare la domiciliu. Daca ai observat ca pielea si-a pierdut din fermitate si elasticitate si semnele trecerii timpului, cum sunt ridurile de expresie, s-au instalat tot mai adanc pe fata ta, ia in calcul alternativa la injecțiile cu acid hialuronic.

Tratamentul cosmetic este compus din doua produse: gelul cu efect de umplere, ce are in compozitie 6 molecule de acid hialuronic cu mase moleculare diferite, si crema nutritiva. Atat gelul, cat si crema se aplica pe zonele afectate cu ajutorul aplicatoarelor de precizie. Pentru a scapa de riduri si alte imperfectiuni, Fillerina tratament cosmetic cu efect de umplere trebuie utilizat o data pe zi, timp de 14 zile, dimineata sau seara, in functie de nevoile si obiceiurile personale. Inainte de a aplica gelul pe zonele afectate, este bine sa consumi doua pahare cu apa, pentru a facilita penetrarea moleculelor de acid hialuronic in straturile pielii. Ulterior aplicarii, gelul trebuie lasat sa actioneze timp de 10 minute, dupa care se intinde pe toata fata prin tapotare, nu frecare, pana patrunde in piele. Pasul urmator este aplicare cremei nutritive, care garanteaza o hidratare intensa, iar pentru aplicarea altor produse cosmetice este necesar sa treaca 30 de minute de la aplicarea tratamentului cosmetic Fillerina. Urmand acesti pasi, vei vedea ca rezultatele nu se vor lasa mult timp asteptate.

Fillerina se prezinta in trei concentratii diferite, asa ca alege cea mai buna varianta, in functie de ceea ce ai tu nevoie:

Gradul 1: riduri de imbatranire si linii de expresie moderate, trasaturi faciale cu tendinta de lasare;

Gradul 2: riduri de imbatranire si linii de expresie vizibile, zone cu piele lasata in mod vizibil;

Gradul 3: riduri adanci si foarte pronuntate, piele lasata mai ales in zona pometilor si a buzelor.

Tratamente cosmetice pe care le poti aplica zilnic

La fel cum noi suntem mereu in miscare si nevoile ni se modifica de la o clipa la alta, pielea este si ea intr-o continua schimbare si are nevoie de produse diferite, in functie de trasaturile si structura ei, dar si de momentul zilei. Pentru a te asigura ca o ajuti sa faca fata actiunii daunatoare a factorilor de mediu si ca sa previi imbatranirea prematura, ai la dispozitie si cremele Fillerina cu aplicare zilnica – de zi, de noapte, de ochi si de buze – special concepute ca sa asigure protectia si substantele anti-age de care ai nevoie. Folosite complementar cu tratamentul cosmetic cu efect de umplere Fillerina, cremele prelungesc cu pana la doua luni efectele acestuia.

Solutia pentru buze mai pline

Inainte de a te lasa sa descoperi pe pielea ta alternativa la injecțiile cu acid hialuronic, e bine sa stii ca iti poti aplica si Fillerina Lip Volume, un produs dermatocosmetic cu 6 molecule de acid hialuronic puternic penetrante, cu efect de umplere pentru buze! Este potrivit in cazul femeilor cu buze subtiri si efectele acestuia sunt demne de luat in seama. Dupa 30 de zile, efectul de crestere a volumului buzelor ajunge la +14,2%, iar cresterea maxima poate fi si de +44,7%.