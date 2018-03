glo™, cel mai nou dispozitiv de încălzit tutunul, are acum un spațiu prietenos unde te invită să te relaxezi și să ai parte de o noua experienta de savurare a tutunului incalzit.

Situat in Băneasa Shopping City, București, la etajul 1, magazinul glo™ este simplu, modern si primitor. Design-ul realizat de arhitectul Mario Kuibuș și biroul de arhitectură RE-ACT NOW pastreaza in focus valorile si atributele brandului, centrate în jurul simplității si tehnologiei: un singur aparat, un singur buton și o baterie încorporată care, încărcată complet, este suficientă pentru pana la 30 de sesiuni consecutive.

În lumea glo™ ești invitat să alegi dispozitivul care îți exprimă cel mai bine personalitatea sau emoția de moment. Ai cinci variante de culori (Silver, Gold, Graphite, Blue, Pink) și accesorii must have pentru noul tău glo™, de la huse pentru protecția dispozitivului (în 3 culori diferite – Orange, White și Space Gray) până la cabluri de încărcare și periuțe de curățare. Le poți găsi atât printr-o vizita în magazin, unde vei putea testa cu ușurință care dintre ele ți se potrivesc, cât și pe www.glo.ro.

Inovația și simplitatea iau forma glo™.

#glo is simple. #glo is you.