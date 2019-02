Un eveniment unic așa cum este nunta, merita toata atentia si efortul de a alege totul la superlativ. Gasirea sau confectionarea unei rochii de mireasa este de cele mai mute ori cea mai grea alegere pentru organizarea nuntii. Chiar daca toate detaliile sunt importante, rochia de mireasa este elementul cheie al intregului eveniment. Purtatoarea ei va fi centrul atentiei si asupra ei se vor orienta toate privirile. Pentru a nu crea discriminare, mentionam ca la fel de important este si mirele si tinuta lui. Insa noi nu ne vom ocupa doar de tinuta mireasei in acest articol.

Avand in vedere ca organizarea acestui eveniment va necesita mult efort si angajare din partea tuturor, decizia de a alege o rochie confectionata pe comanda va poate scapa de multă alergatura si pierdere de timp. Acest eveniment cu totul special pentru viata voastra este ocazia perfecta pentru a va etala silueta si a va arata gustul si rafinamentrul în materie de stil.

Pentru a fi sigure ca ati mimerit in cel mai potrivit loc pentru confectionarea unei rochii de mireasa unice si originale, atelierul de creatie Picasso este cea mai indicata alegere. Aici dispuneti de tot ce aveti nevoie pentru a confectiona cele mai frumoase rochii de mireasa Picasso.

Cum trebuie sa arate rochiile de mireasa perfecte în anul 2019?

In primul rand orice mireasa trebuie sa stie ca acesta este momentul in care are cele mai multe motive sa arate ca un manechin de pe marile podiumuri de la Paris, Milano, Londra sau New York. Acum este momentul ideal in care poate sa isi puna la lucru toat imaginatia, creativitatea si puterea de adapta un stil.

Cele mai apreciate modele de rochii de mireasa din anul 2019, conform tendintelor și cronicilor de specialitate ar trebui să fie:

Rochii de mireasa cu cat mai multe pietre.

Pe langa stalucirea specifica a materialului, o rochie de mireasa poate fi impodobita si decorata cu cat mai mute pietre, paiete, cristele, perle, margele. Rochiile pot devenii anul acesta adevarate bijuterii. Sofisticate, elaborate, luxuriante si fastuoase, aceste modele pot face orice femeie sa se simta o printesa.

Rochiile de mireasa cu dantela si broderii aplicate

Cele mai mute mirese prefera acest stil. Dantela a fost si ramane un element special, mereu apreciat si folosit de cei mai mulți designeri. Broderiile fine, aplicatiile brodate, combinarea mai multor stiluri de broderie confera, eleganta, rafinament și stil oricarei rochii de mireasa.

Rochii de mireasa cu decolteu

Senzualitatea este la mare cautare. O rochie decoltata, cu decolteu adanc, in V sau cu spate decoltat, va face orice femeie sa se simta libera, romantica, ca o sirena. Este de preferat ca acestea sa fie confectionate din materiale fluide, transparente, ușoare, vaporoase. Pot fi facute si din dantela. Sunt preferate de persoanele usor mai indraznete, care vor sa degaje multa senzualitate si rafinament.

Rochii de mireasa in linii simple

Dacă aveti o silueta de invidiat sau una pentru care orice surplus de dantela sau volane dau senzatia de prea mult volum, nu uitati ca anul acesta puteți alege cu brio si o rochie de mireasa in linii cat mai simple, sobre, cu cat mai putine aplicatii. Pentru un plus de rafinament si eleganta este recomandat sa alegeti o bijuterie pretioasa, o insertie de dantela sau un accesoriu cu totul special.

In functie de preferinte, gusturi personale si tipul de silueta, orice mireasa poate alege un stil care i se potriveste, ii pune în evidenta calitatile si o face sa se simta unica si speciala.

De ce sa optati pentru o rochie de mireasa de creatie?

Pentru a avea cu adevarat acea tinuta unica si originala pe care v-o doriti

Pentru a avea o rochie care sa vi se potriveasca pana în cel mai mic detaliu

Pentru a putea apela la sfaturile si recomandarile unui croitor sau designer specialist.

Unde puteti gasi un atelier care sa ralizeze rochii de mireasa la comanda?

Croitoria Picasso este atelierul de creatie de care aveți nevoie pentru realizarea unei rochii de mireasa de excepție. Pe langa avantajul de a obtine în final rochia pe care v-o doriti vei avea parte si de:

Posibilitatea de a alege singura tipul de material pe care il preferati, culoarea, nuanța, textura și elementele cu care poate fi accesorizata.

Va puteti alege singura modelul, tipul de croiala, materialele auxiliare pe care le preferati si care vă plac.

Rochia de mireasa v a fi croita si cusuta perfect pentru a se potrivi calitătilor siluetei voastre . Vor fi facute toate ajustarile necesare pentru a arata impecabil in momentul in care o imbracati.

Veti beneficia de sfaturile unui designer de exceptie care va ajuta in a obtine cel mai potrivit model de rochie, conform schitei, alegerilor si preferintelor personale

Indifernet de modelul ales, apeland la atelierul de creatie vestimentara Picasso, rochia ta de mireasa va arata exact asa cum ti-ai dorit si ai visat. Materialul, culoare, broderiile, croiala și finisajele, totul va fi impecabil.

Pentru mai multe informatii, detalii si sfaturi intrati pe site-ul croitoriepicasso.ro sau vizitati magazinul de materiale si accesorii din Bucuresti.