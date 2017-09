(P) Revelion de lux pe tăramul sultanilor

Unele dintre cele mai frumoase petreceri de anul nou au loc în Turcia, fiind renumită pentru viața de noapte fulminantă și tradițiile bine păstrate. La cumpăna dintre ani, în orașul Istanbul se organizează show-uri cu artificii, dansuri pe iahturi și festivaluri gastronomice, iar atmosfera este una electrizantă.

La fel se întamplă și în orașul Kusadasi, dar momentele sunt și mai interesante dat fiind faptul că temperaturile sunt ceva mai ridicate la malul Mării Egee. Resorturile de lux din Kusadasi se întrec în organizarea celei mai așteptate celei mai așteptate petreceri de peste an, întampinandu-și vizitatorii cu servicii de 5 stele, relaxare în centrele SPA și posibilitatea de a explora împrejurimile pline de farmec ale orașului.

Turcii sunt recunoscuți pentru spiritul lor petrecăreț, astfel că un circuit în Turcia cu prilejul Anului Nou, care include opriri în Istanbul și Kusadasi, se află în topul preferințelor turiștilor romani. Europa Travel a pregătit numeroase oferte speciale la toate circuitele low-cost de Revelion în cele mai populare destinații ale lumii, la tarife avantajoase și servicii excelente.

Kusadasi – experiențe de neuitat

În noaptea dintre ani, populara stațiune Kusadasi devine centrul petrecerilor tradiționale turcești. Mii de turiști se strang în portul plin de vase de croazieră pentru a marca cum se cuvine începutul anului. Focurile de artificii spectaculoase, localurile pline pană la refuz de petrecăreți și resorturile luxoase ce se întrec în oferte, fac din Kusadasi una dintre destinațiile cele mai tentante unde să-ți petreci Revelionul.

Dacă vrei să îmbini distracția de noapte cu vizitele istorice, Kusadasi este o bună alegere de vacanță. Pe langă marile atracții ale orașului precum fortăreața Kadikalesi, siturile arheologice Pygale și Panionion, Insulița Porumbelului sau Caravanseraiul otoman din port, în împrejurimile Kusadasiului vei putea vizita multe alte obiective istorice. Descoperă Efes – unul dintre cele mai importante orașe antice unde se vizitează rămășițele Templului lui Artemis (una dintre cele 7 minuni ale lumii antice), Biblioteca lui Celsus sau Casa Fecioarei.

După vizita istorică ai șansa să te relaxezi la Pamukkale. Acesta este fără îndoială un loc de basm care te hipnotizează cu ale sale peisaje ireale: izvoarele termale care se scurg printre crăpăturile rocilor au lăsat în urma loc dare de calcar, în timp formandu-se aici mici piscine terasate, de la care locul și-a primit supranumele de Castelul de Bumbac. Pamukkale face parte din patrimoniul mondial UNESCO, fiind una dintre oazele de relaxare cele mai spectaculoase.

Istanbul – petrecere de Revelion de neuitat!

Te-ai întrebat vreodată cum ar fi să sărbătorești trecerea dintre ani pe două continente în același timp? Vizitează Istanbul – megalopolisul cu atmosferă europeană și orientală de neegalat și bucură-te de cele mai tari experiențe de vacanță. Pornește într-o croazieră pe Bosfor, participă la festivalurile tradiționale din orașul vechi sau vizitează cele mai importante obiective turistice. Nu rata nici concertele de muzică clasică organizate în Palatul Scufundat (Basilica Cisterne) sau targurile colorate din Piața Taksim.

Simbol al orașului Istanbul, Moscheea Albastră este de văzut neapărat odată ce ai ajuns aici. Nume său a fost dat de la cele circa 21.000 de plăci de ceramică de Iznik cu care a fost decorată atat la interior, cat și la exterior.

Mai bine de 1500 de ani, Istanbul a fost un oraș ravnit datorită poziției sale strategice pe două continente: Europa și Asia. Tocmai din acest motiv nu poți rata fostele palate ale sultanilor, cum este Palatului Topkapi care a fost reședința otomanilor vreme de 400 de ani. Astăzi, acest veritabil muzeu adăpostește exponate importante și construcții bine păstrate.

De Mădălina Isar

Circuite Revelion 2018 Turcia – Kusadasi

Tarif: 199 Euro + 399 Lei/persoana, 7 zile (1 noapte in Ayvalik, 2 nopti in Kusadasi, 1 noapte in Pamukkale, 2 nopti in Istanbul ), cazare cu mic dejun si alte mese la hoteluri de 3*-4*, transport autocar, transferul cu ferry-boat la Canakkale, excursiile la Pergam, Pamukkale si Edirne, ghid local Istanbul (ziua 6), ghid roman insotitor. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.