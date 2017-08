(P) Petrecere în oraș: luna August la Fundația Calea Victoriei

Luna August este ultima șansă de a participa la Școlile de Vară organizate de Fundația Calea Victoriei anul acesta! Este o perioadă intensă, o petrecere culturală în orașul tău, când te poți bucura de cursuri de Stil, Desen, Storytelling, Fotografie, Meditație, Scriere Creativă și multe altele!

VEZI PROGRAMUL COMPLET AL ȘCOLILOR DE VARĂ DIN AUGUST AICI!

Serile lungi și înstelate de vară sunt momentul ideal pentru a „savura”, alături de alți cursanți simpatici, dornici să se relaxeze, să învețe lucruri noi și să socializeze, un cocktail cultural:

Încearcă un mix de Istorie și Modă la cursul De la Art Nouveau la Art Deco. Artă, modă şi societate (21-24 august) și apoi pune în practică noutățile aflate la HOW TO BE A LADY: Exerciţii de feminitate (16-18 august).

Sau îmbină Arta de a Asculta (28 august – 1 septembrie) cu abilitățile unui bun povestitor la Şcoala de vară: Storytelling în Public Speaking (28 august-1 septembrie).

Mix and Match: Arta Renaşterii italiene: Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo (7-9 august) se potrivește de minune cu un curs practic, cum ar fi Cursul de Design interior (28 august – 1 septembrie).

Toată lumea e invitată la petrecerea noastră! Alege și combină cursurile favorite!

Detalii și înscrieri pe www.victoriei.ro

Fundația Calea Victoriei este singurul loc din București în care te poți dezvolta cu ajutorul artei și culturii printr-o diversitate mare de cursuri și evenimente culturale si interactive. De peste 10 ani inspirăm prin arte și cultură și susținem tinerii talentați. Am reușit să ducem o muncă de pionierat în felul în care se organizează evenimentele culturale și, în timp, am devenit o academie în cadrul căreia peste 100 de cercetători, artiști și traineri s-au format ca lectori.

Ne mândrim cu peste 50 000 de cursanți care au participat la proiectele noastre și cu peste 2000 de tineri care au beneficiat de burse (participare gratuită la cursurile preferate). Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în toți acești ani: Cercul Militar Național, Grand Hotel Continental, Universitatea Națională de Muzică din București, Banca Națională a României, Teatrul Odeon și Muzeul Cotroceni.