In spatele unui machiaj fara cusur se ascund mereu ustensilele potrivite. Dibacia si cateva produse de calitate nu sunt suficiente pentru a obtine rezultate impecabile – la concluzia asta au ajuns expertii in make-up.

Prin urmare, pentru a te putea machia precum o profesionista ai nevoie de cateva pensule machiaj pe care sa le folosesti in mod corect, conform functiei cu care au fost investite.

Pensule de machiaj pentru ten

In mod cert pensula pentru fond de ten reprezinta o investitie obligatorie, pe care trebuie sa o ai in vedere. Este potrivita in acest sens o pensula plata, compacta, rotunjita la varf si extrem de flexibibila, astfel incat sa iti permita o manuire optima, fara riscul de a lasa dare. De asemenea, forma sa iti permite sa accesezi zone mai delicate cum ar fi colturile nasului, linia scalpului sau imprejurul ochilor si a sprancenelor.

In continuare, vei avea nevoie de o pensula pentru corector, de preferat una subtire, plata, compacta, cu varful moale si rotunjit. Cu ajutorul ei poti definitiva conturul buzelor sau sprancenelor, desigur, dupa aplicarea rujului, respectiv a fardului pentru sprancene.

Usor ascutite spre varf, stufoase si de diferite marimi – asa se descriu pensulele pentru estompat. Cu ajutorul lor executi miscari circulare rapide.

Cu siguranta ai deja in set o pensula pentru aplicarea pudrei. O recunosti usor – este stufoasa si moale, cu decupaj bont, rolul sau fiind de a aplica, uniformiza si indeparta excesul de pudra de pe fata. Totodata, poti apela la la celebra pensula cunoscuta sub numele de „kabuki”, folosita de regula pentru a aplica pudra minerala.

Pentru a indeparta excesul de pudra de pe fata ai nevoie de o pensula tip evantai, care are forma cozii de paun. Este utila mai ales pentru a inlatura pudra aplicata sub ochi, cu rol de protectie, inainte de a-ti machia pleoapele.

Pensule de machiaj pentru ochi

De regula, trusele de farduri vin insotite de un aplicator (pensula sau burete), a carui calitate insa lasa de dorit. Astfel, folosirea lui (mai ales a buretelui) nu reprezinta mereu o alegere inspirata. Alege una de calitate, indicat sa fie plata, moale, cu decupaj rotund, pentru a aplica cu succes fardul pe ploapa mobila, cat si pe arcade.

Pentru aplicarea fardului in linii precise este necesara o pensula pentru contururi. Aceasta este plata, are varful taiat drept, fiind destul de rigida.

Daca pensula clasica de tus, cu varf ascutit, moale si subtire, reprezinta pentru tine inca o enigma, poti opta pentru una taiata in unghi, care iti ofera precizie maxima la aplicarea tusului sau a unui creion cu textura moale. Poti apela la ea si atunci cand vrei sa iti conturezi spracenele, daca nu detii deja una speciala in acest scop.