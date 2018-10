Aniversarile copilului tau sunt un prilej de bucurie atat pentru familie, cat si pentru prietenii apropiati ai micutului. Asadar, daca vrei sa organizezi o petrecere pe cinste, trebuie sa tii cont de toate aspectele pentru ca acest lucru sa se intample!

In primul rand, decorul si atmosfera sunt doua detalii foarte importante, asa ca e bine sa te asiguri ca acestea vor fi exact pe placul copilului tau. Poti angaja animatori sau poti achizitiona jocuri si alte accesorii pentru ca cei mici sa se distreze impreuna. Pe langa acestea, si meniul ales este un element caruia trebuie sa-i acorzi atentie sporita. Ca sa iti fie mai usor, comanda mancare online, care iti va fi livrata la momentul potrivit! Lista de invitati trebuie facuta astfel incat sa nu uiti nici o persoana pe care familia voastra o doreste aproape, iar data trebuie stabilita intr-o zi libera, preferabil in weekend.

Descopera cum trebuie sa fie meniul pentru un eveniment reusit

Simplu

Pentru copii, preparatele complicate, care combina mai multe arome diferite nu sunt indicate, pentru ca in general, sunt refuzate de cei mici. De asemenea, mancarea trebuie sa fie usor de servit, pentru ca cei prezenti sa nu aiba nevoie de ajutorul parintilor in timpul mesei. Daca esti din capitala, trebuie sa stii ca exista localuri ce livreaza diferite tipuri de pizza in Bucuresti, din care le poti alege pe cele mai potrivite pentru copii, dar si pentru adultii ce iau parte la petrecere!

Ales in functie de nevoile fiecarui copil

In cazul in care exista invitati ce au anumite restrictii alimentare sau afectiuni precum intoleranta la lactoza ori alergie la gluten, trebuie sa ai acest lucru in vedere si sa le oferi alternative gustoase. Este bine sa intrebi parintii daca exista astfel de situatii in momentul in care faci invitatia, pentru a fi pregatita din timp!

Sanatos

Este recomandat ca mancarea pe care o servesti, indiferent de tipul ei, sa fie gatita cu ingrediente naturale si proaspete. In general, parintii le acorda o mai mare libertate micutilor cand se afla o petrecere, insa acestia pot suferi daca fac excese cu alimente cu care nu sunt obisnuiti.

Complet

Meniul de la o petrecere aniversara trebuie sa contina cateva gustari, precum biscuiti, diverse snacks-uri, fructe confiate sau alte lucruri asemanatoare. Acestea trebuie sa fie puse la dispozitia invitatilor inca de la venire! Apoi, nu trebuie sa lipseasca un fel principal de mancare si, bineinteles, tortul! Pe langa cele mentionate, poti avea fructe, o fantana de ciocolata sau un candy bar. In ceea ce priveste bauturile, apa, sucurile naturale si limonada sunt cele mai potrivite pentru copilasi!

Atragator

Orice ai servi, daca va arata intr-un mod atragator pentru cei mici, cu siguranta va fi savurat cu mai multa placere! Un tort personalizat sau briosele colorate sunt un mod foarte bun de a-i face pe copii sa se bucure de ceea ce mananca! De asemenea, fructele taiate si aranjate in figurine interesante le vor atrage atentia!

Asadar, pentru ca totul sa decurga asa cum iti doresti, stabileste meniul petrecerii in functie de lucruri mentionate in acest articol!