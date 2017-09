(P) Păr revigorat și scalp sănătos

Atunci când părul trage un semnal de alarmă și are nevoie de ajutor, știi că te poți baza pe un tratament împotriva căderii părului care vine în urma a 20 de ani de cercetare Vichy, două studii clinice și trei brevete.

Căderea părului poate fi cauzată de o multitudine de factori: stres, schimbarea anotimpurilor, înaintarea în vârstă, genetica, nașterea unui copil, iar când am descoperit Dercos Aminexil Clinical 5 – un tratament cu formulă hipoalergenică, testată clinic și cu rezultate vizibile împotriva căderii părului după primele trei săptămâni de utilizare – am provocat încă două colege din redacție pentru a da părului un plus de energie și de regenarare. Iată experiențele noastre și de ce suntem extrem de mulțumite de tratament!

Dana-Ruxandra Panghe, redactor de frumusețe

Tratamentul Dercos Aminexil Clinical 5 de la Vichy este recomandat minimum șase săptămâni pentru rezultate optime, însă eu am fost încânată să observ îmbunătățiri ale texturii firului de păr după trei săptămâni. Nu am născut, nu sunt la menopauză, componenta ereditară e de partea mea din fericire, folosesc numai produse de îngrijire potrivite tipului meu de păr, însă sufăr de stresul tipic oamenilor de vârsta mea care muncesc pe brânci într-o capitală europeană și competitivă. Prin natura jobului am șansa să testez foarte multe produse și recunosc că părul meu foarte lung e destul de alintat din acest punct de vedere. Dar totodată sunt foarte atentă la lista de ingrediente pe care aceste produse le conțin. În cazul fiolelor Dercos Aminexil Clinical 5 m-am liniștit să văd că printre ingrediente se numără apa termală mineralizantă Vichy, molecula Aminexil, SP94, Arginină, Octeină,vitaminele PP și B6 – adică un cocktail de aminoacizi și substanțe hrănitoare care ancorează și stimulează microcirculația bulbului firului de păr, reduce micro-dezechilibrele scalpului, crește rezistența firului de păr și a scalpului. Deci fără să am probleme serioase cu căderea părului sau dermatite ale scalpului, părului meu i-a priit să îi dau un boost de energie și vitalitate.

Adina Roseti, redactor de cultură

Am avut dintotdeauna o relație bună cu părul meu. În ciuda nenumăratelor experimente cromatice din liceu și facultate, a nașterilor și a unor perioade de stres din viața mea, părul meu s-a „încăpățânat“ să rămână des și sănătos. Îl hrănesc cu măști hidratante și ulei, tund vârfurile regulat și, mai nou, am început să-l protejez și de radiațiile solare. Așa că nu mică mi-a fost mirarea când, toamna trecută, am constatat că încep să pierd din ce în ce mai multe fire. Desigur, este normal să se rupă câteva la periat, însă de data aceasta era prea mult. Nu înțelegeam de ce. Nașterile fuseseră cu mult timp în urmă, în viața mea nu era nici urmă de stres, iar menopauza… e încă departe. Apoi am aflat că există un fenomen numit cădere sezonieră, adică în funcție de anotimp. De ce tinde să ne cadă mai mult păr primăvara sau toamna decât în orice altă lună a anului? Un fir de păr normal are o perioadă de creștere între doi și șase ani, înainte de a intra în etapele de repaus cunoscute drept telogen, moment în care poate cădea. Aproximativ 10% dintre firele de păr capilare ajung la această etapă, dar majoritatea cercetărilor în domeniu sugerează că perioada telogenului crește ușor la femei în luna iulie. Iar firele de păr afectate cad aproximativ 100 de zile mai târziu, la mijlocul lui octombrie sau noiembrie. Așadar, aceasta era explicația căderii părului în cazul meu! Am răsuflat ușurată pentru că, din fericire, există soluții! Dercos Aminexil Clinical 5 este un tratament împotriva căderii părului, iar eu urmat tratamentul complet, așa că părul meu a redevenit bogat și sănătos!

Formulă pentru femei

Formulă pentru bărbați

Fiecare cutie conține 21 de fiole x 6 ml

Monica Cismaru, redactor de lifestyle

Țin foarte mult la părul meu, mi se pare că părul este cea mai frumoasă podoabă a unei femei. De aceea, încerc să-l întrețin cât mai bine, dar fără să-l feresc de vopsiri, decolorări, coafări și alte experimente stilistice. Mă plictisesc repede de o culoare anume și-l coafez cât de des pot – acasă sau la un salon. Părul meu natural e șaten închis, dar eu am descoperit că șuvițele blonde îmi stau mai bine și, la câteva luni, îi mai aplic câte un șoc chimic cu câte o decolorare. În plus, îl țin prins într-o coadă strânsă de câteva ori de pe săptămână, când merg la sala de sport. Așa că părul meu a avut parte de destule provocări cât să devină fragil și să cadă mai mult și mai des de cât ar fi normal. Întotdeauna, după duș, mă uitam cu inima strânsă la ce rămâne în urma mea, adunam firele căzute și le aruncam cu părere de rău, încercând să mă îmbărbătez că e normal să mai și pice. Iar când mă pieptănam, o făceam cu grijă, să nu se rupă. Mă uitam la poze mai vechi în care părul meu părea mai sănătos, mai viguros, mai lung și voiam să mă bucur din nou de frumusețea unor plete sănătoase. Am avut norocul să mi se recomande la farmacie tratamentul Dercos Aminexil Clinical 5 de la Vichy, pe care îl aplic intensiv, zilnic, și deja se văd rezultatele. Firele căzute la spălat nu mai formează un ghem bogat, nu-mi mai tresare inima la fiecare firicel rupt la pieptănat și vreau să revin și la culoarea naturală a părului meu, ca să strălucească de sănătate.

Cum îți recapeți încrederea în tine dacă te confrunți cu căderea părului?

În primul rând, persoana în cauză trebuie să-și clarifice și rezolve posibilele sursele de stres emoțional care au adus la această problemă, recomandă Cătălin Dandeș, psihoterapeut. „În plus, să înțeleagă că descurajându-se, întărește de fapt regresul. Să încerce să se apropie mai mult de sine, de ceea ce-i place, ce-i aduce bucurie și să facă acele lucruri. De asemenea, poate compensa cu ceva îmbunătățiri în stilul personal, în arta socializării, comunicare, aspecte culturale și orice altceva o mai inspiră. Niște prieteni buni care să-i ofere suport în această perioadă și să o înroleze în activități interesante ar putea fi o soluție de compromis în cazul în care persoana nu-și permite să ceară sprijinul unui psihoterapeut, precum și discuții cu persoane care au trecut prin acest gen de provocare și au depășit-o cu succes.“