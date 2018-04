(P) Obtine un zambet unic cu fatete dentare personalizate 100%

Zambetul este cel mai de pret accesoriu al unei femei si elementul distinctiv al acesteia, care contribuie la farmecul personal. Modul in care zambesti este asemenea unui ”signature pose” si „cartea ta de vizita”, in cazul in care tii cu adevarat la imaginea personala!

Prin urmare, majoritatea dintre noi isi doresc acel zambet perfect „ca la Hollywood”, precum vedem la televizor sau in reviste, dar care sa fie totodata perfect integrat in fizionomia noastra. Iar daca se poate ca pe langa aspectul estetic sa avem si o dantura sanatoasa, care sa indeplineasca cele mai inalte standarde de functionalitate, cu atat mai bine. Toate aceste lucruri poti fi acum posibile cu ajutorul unor fatete dentare personalizate 100%, realizate prin sistemul de ultima generatie CEREC CAD/CAM!

Aspect estetic deosebit, potrivire perfecta, realizare rapida

Astfel putem defini sistemul CEREC CAD/CAM pentru fatete dentare personalizate fiecarui pacient in parte, pentru rezultate excelente, gata intr-o singura ora! Cu ajutorul acestei tehnologii vei obtine o dantura sanatoasa, perfect functionala, precum si un zambet impecabil, alb si stralucitor. In functie de caz, ai la dispozitie o paleta intreaga de nuante din care sa alegi, astfel incat dantura sa para naturala. Acest lucru e posibil datorita faptului ca ceramica din care sunt fabricate fatetele dentare CEREC este un material translucid, compatibil in totalitate cu organismul uman.

Mai mult, tehnologia utilizata salveaza o mare parte din structura osoasa, pastrand cat mai mult posibil din smaltul dintilor. Fiind minim invaziva, procedura de aplicare a fatetelor dentare pe suprafata dintilor nativi nu va afecta in mod grav structura acestora. Prin urmare, te vei bucura de un tratament modern simplu si nedureros, ce iti va imbunatati remarcabil apectul dintilor fara riscul complicatiilor ulterioare! Nu in ultimul rand, vei avea parte de atentia celor mai priceputi specialisti, care iti vor garanta rezultate precise si zambetul mult visat.

Solutia ideala pentru un zambet aparte! Rezultate estetice si functionale de inalta precizie

Asadar, fatetele dentare sunt foite foarte fine din ceramica, ce se aplica pe suprafata dintilor in urmatoarele cazuri:

– dinti patati sau decolorati;

– dinti cu spatii mari intre ei (strungareata);

– dinti strambi, sparti sau ciobiti.

Cum e posibil sa obtii cu exactitate zambetul pe care ti l-ai dorit o viata intreaga, intr-o singura ora?

Cu ajutorul acestor fatete dentare de ultima ora, te bucuri de rezultatele mult dorite pe loc: chiar in 60 de minute! O asemenea performanta este posibila datorita faptului ca sistemul folosit este unul computerizat, ce functioneaza cu rapiditate si fara riscul erorii umane. Astfel, tehnologia ultraperformanta este compusa din: scanner, computer cu soft de imagine 3D si unitate de frezare dotata cu freze diamantate.

In prima etapa, scanner-ul preia imagini si informatii din cavitatea orala. Ulterior, acestea sunt transformate in date ce vor fi procesate de catre computerul special. Respectivul computer dispune de un soft de imagine 3D pentru prelucrarea datelor si conceperea fatetelor dentare. La final, utilizand datele procesate, se realizeaza restaurarile dorite – cu ajutorul unitatii de frezare care permite personalizarea fatetelor pana in cel mai mic detaliu.

Dupa aplicarea fatetelor dentare, te vei bucura imediat de rezultate unice! Tehnologia CEREC CAD/CAM ofera fiecarui pacient in parte un tratament sigur si restaurari biocompatibile personalizate 100%.