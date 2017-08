(P) O atmosfera unica in noul Concept Store BEAUTIK Haute Parfumerie

BEAUTIK Haute Parfumerie a deschis noul Concept Store din Mario Plaza Dorobanti. Un concept exclusivist, cu o atmosfera unica, dedicat parfumurilor de lux.

Imbinarea de texturi, culori si senzatii creeaza o ambianta unica, rafinata, care se distinge prin originalitate si imaginatie. Elementele pretioase de alama, cele ceramice si insertiile de marmura transpun vizitatorul intr-o atmosfera exclusivista. Obiectele iluminatoare cu design avangardist intregesc o experienta senzoriala complexa, care stimuleaza nu doar simtul vizual, cat si pe cele olfactiv si tactil. Amestecul unic dintre conceptul de parfumerie si elementele pretioase care definesc designul interior contureaza un spatiu aristocrat, in care fiecare vizitator este introdus subtil in lumea parfumeriei de lux.

Conceptul unic BEAUTIK Haute Parfumerie a constat inca de la inceput in imbinarea artei parfumeriei cu traditia si aerul aristocratic al colectiilor detinute. Din acest motiv, a fost mereu in cautarea traditiei si a maiestriei asociate cu arta de parfumeriei. In interiorul BEAUTIK Mario Plaza un intreg univers este dezvaluit, parfumuri cu istorie vasta sau contemporane creeaza o atmosfera unica. Noua locatie este situata pe Calea Dorobanti 172 si se adreseaza persoanelor care prefera parfumurile unice, ca pe o semnatura personala olfactiva, sau celor care isi doresc sa poarte o aroma definita prin subtilitate si rafinament.

BEAUTIK Haute Parfumerie imbina arta parfumeriei cu traditia si aerul aristocratic al creatiilor din colectie. Tocmai de aceea, este furnizorul Casei Regale a Romaniei, recunoastere decernata de catre Majestatea sa, Regele Mihai I al Romaniei. Astfel, BEAUTIK Haute Parfumerie este prima parfumerie din Romania careia i-a revenit aceasta onoare, reprezentand atat recunoasterea sortimentatiei atent selectata, cat si excelenta in parfumerie.

Cu ajutorul BEAUTIK, prin evenimentele organizate, Romania s-a facut cunoscuta pe plan international deoarece nume consacrate in arta parfumeriei, cum ar fi: Francis Kurkdjian (Maison Francis Kurkdjian), Giovani Rancé (Rancé), Jean-Pierre Lerouge Benard (Molinard), Romain Alés (Caron ), David Frossard (Frapin) sau Romano Ricci (Juliette Has a Gun) ne-au vizitat tara.