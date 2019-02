Dupa Craciun si ziua de nastere, Pastele este de departe cea mai asteptata sarbatoare pentru cei mici, cand stiu ca iepurasul ii asteapta cu o multime de cadouri, daca au fost cuminti. Desi ziua de Paste are o simbolistica aparte, de renastere, copiii sunt mult mai incantati de faptul ca vor primi daruri, decat de traditiile specifice sarbatorii.

De cele mai multe ori, iepurasul de Paste stie de ce ai nevoie cei mici, pe care incearca sa ii surprinda cu darurile la care au visat, chiar daca poate nu au fost cuminti. La fel ca cei mici, si adultii se bucura atunci cand primesc diferite cosuri de Paste, continand cafea, vinuri, panettone sau produse traditionale romanesti.

Revenind la cei mici, daca esti in pana de idei pentru cadoul de Paste, iata sugestiile noastre:

Cosuri cadou cu dulciuri

Carui copil nu ii plac dulciurile? Ei bine, si noua adultilor ni se face pofta de ceva bun, dar sanatos, iar din acest motiv, pe GiftIdea.ro vei regasi o gama variata de produse Kinder, Ferrero, Mozart, Sissi sau produse romanesti autentice, care sa ii dea energie celui mic pentru joaca, dar sa aiba un gust natural, fara E-uri sau alte ingrediente nepotrivite varstei.

Hainute

Pentru cei mici, hainutele nu sunt niciodata suficiente. Inca de cand eram mici, parintii ne-au insuflat traditia innoirii, cumparandu-ne cate ceva de imbarcat. Poti continua aceasta datina cu proprii tai copii, alegand rochite in culori vesele si materiale de calitate (pentru fetite) sau o pereche de jeansi sau tricouri imprimate fie cu animale, fie cu personajele lor preferate din desene animate, carti sau jocuri (pentru baietei).

Iar daca vrei sa fii cu adevarat la inaltimea asteptarilor lor, cum ar fi sa le daruiesti niste costume de iepuras, cu ajutorul carora sa mearga in dimineata de Paste sa caute in gradina ouale ascunse de urecheat?

Jocuri educative

Toti copiii se bucura atunci cand primesc jocuri, mai ales pe cele extrem de populare in randul prietenilor lor. Daca celor mici le plac activitatile de tipul “do it yourself”, le poti pune creativitate la incercare prin vopsitul oualor (neaparat trebuie sa folositi o vopsea de oua non toxica sau folositi metode naturale de a le vopsi), realizarea de felicitari de Paste si decoratiuni pentru casa si masa. Pentru a-i motiva mai mult in activitatea scolara, ii poti cumpara si jocuri educative care sa le stimuleze creativitatea.

Lego, in topul preferintelor celor mari si mici

Daca cel mic se viseaza inginer constructor, un bun cadou de Paste poate fi un joc Lego Construction. Diversele modele, dimensiuni si accesorii, il vor tine atat de ocupat pe cel mic, incat vei vrea si tu sa te implici in constructia jocului.

Pentru adultii pasionati de Lego, in magazinele online si fizice de jucarii, se regasesc modelele Lego Architecture, care pune la incercare rabdarea de a asambla cateva dintre cele mai reprezentative obiective turistice din lume: Tour Eiffel, Pentagon, Casa Alba, Cladirea Capitoliului, Marele Ghid Chinezesc etc.

Carti pentru copii

Se spune ca, cu cat citesti mai multe carti, tot atatea vieti traiesti. Iar daca i-ai insuflat celui mic pasiunea pentru lectura, de Paste ii poti oferi cadou carti pentru copii, educative sau de limbi straine. De cele mai multe ori, cei mici sunt atrasi de cartile ilustrate atat de frumos pentru ei chiar inainte de a implini un an. Pe masura ce cresc, daca au fost incurajati sa rasfoiasca cate o carte, vor deveni niste pasionati ai lecturii.

Poti alege o carte intr-o limba straina. Cu cat incep mai de mici sa invete o limba straina, cu atat este mai bine pentru copii. Studiile au demonastrat ca invatatul limbilor straine de la o varsta frageda creste capacitate de gandire, creativitate si flexibilitate, cu efecte directe asupra abilitatilor verbale si a stiintelor exacte.