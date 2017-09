LUNA Play Plus este noul dispozitiv extra portabil de la FOREO, cu perie pentru curatare faciala, potrivit pentru toate tipurile de ten, care datorita celor 8.000 de pulsatii T-Sonic pe minut, indeparteaza pana la 99.5% din impuritati, sebum si resturile de machiaj. Tenul ramane stralucitor, moale si cu o textura rafinata.

Extra portabilul LUNA play plus ofera aceleasi beneficii superioare ale LUNA mini 2 incluzand:

Tehnologia T-Sonic cu pulsatii care indeparteaza 99.5% din impuritati, sebum si resturile de machiaj. Celulele moarte sunt indepartate instant iar absorbtia produselor de ingrijire este ajutata;

O zona duala de contact cu pielea care permite flexibilitate la contactul cu pielea si conturul fetei;

Un motor puternic care livreaza 8.000 pulsatii T-Sonic pe minut, astfel dislocand impuritatile chiar de la prima utilizare;

Un design siliconic ultra igienic care previne inmultirea bacteriilor, fiind de 35 de ori mai igienic decat periile de curatat normale;

Usor de folosit si de transportat.

Descopera FOREO LUNA Play Plus in sapte culori vibrante pe www.foreo.com si in magazinele DM.