(P) Nivel maxim de distracție în ultimul weekend de teatru de stradă din București

Atmosferă de carnaval pe ritmuri de salsa și cha cha cha, Harap Alb făcând pantomimă alături de Hansel și Gretel, euforia fiestelor spaniole, harpe tradiționale africane răsunând târziu în noapte și creaturi uriașe luminate care colindă străzile orașului și atrag mii de oameni într-o reverie a spectacolelor nocturne- așa arată serile în oraș între 28 și 30 iulie, ultimul weekend cu spectacole B-FIT in the Street! care marchează finalul lunii teatrului de stradă din București.

În fiecare zi din acest weekend, de vineri până duminică, de la ora 19 la ora 23, B-FIT in the Street! te poartă prin București, de la Piața Universității, în Centrul istoric sau Parcul Kretzulescu, cu pretexte zilnice de distracție, fie că sunt piesele cu statui vivante ale Teatrului Masca, întâlnirile cu mascota pe catalige a festivalului sau petrecerile în plină stradă date de artiștii francezi de la Body and Dance Carnaval Latino, o explozie de culori și costume extravagante, muzică și dansuri latino.

La fel ca în celelalte weekenduri din luna iulie, seara de sâmbătă este unul dintre cele mai așteptate momente B-FIT in the Street! cu o paradă festivă pe Calea Victoriei și două spectacole nocturne din Spania și Germania. Sâmbătă, în Piața George Enescu, Magic Night transportă publicul în atmosfera popularelor fieste din Valencia cu jocuri pirotehnice tradiționale, muzică live și artificii spectaculoase ce invită spectatorii să experimenteze cu toate cele cinci simțuri și să devină protagoniști într-unul dintre cele mai interactive numere contemporane de teatru de stradă. Imediat după spectacolul din Piața George Enescu începe ultima paradă B-FIT in the Street! din acest an. Pe lângă artiștii trupei Body and Dance Carnaval Latino dansând pe ritmuri exotice, marioneta uriașă Dundu, înaltă de cinci metri și luminând în noapte, se amestecă prin mulțimea de pe Calea Victoriei și se îndreaptă înspre Piața Universității, unde va ține un spectacol nocturn aplaudat la Festivalul Luminilor de la Ierusalim, premiat cel mai bun eveniment european la Berlin și jucat în Las Vegas, Seul, Londra.

Cel mai mare eveniment de profil din țară, Festivalul Internațional de Teatru de Stradă București a adus, pe parcursul celor cinci weekenduri din luna iulie, 40 de spectacole internaționale cu zeci de reprezentații și peste 300 de artiști din nouă țări. Programul festivalului este disponibil aici.