Sezonul de primavara-vara 2019 vine cu o multime de tendinte care mai de care mai interesante in ceea ce priveste categoria rochiilor elegante. Se poarta modelele indraznete, glamour si sexy, dar si cele romantice, diafane, din materiale vaporoase si cu aplicatii delicate. Sa gasesti o piesa care sa se ridice la nivelul asteptarilor tale nu va fi deloc o sarcina dificila in acest an.

Daca in agenda 2019 ai trecut multe evenimente speciale, atunci trebuie sa cunosti principalele tendinte in materie de rochii elegante de seara. Iata cu ce modele vei reusi sa stralucesti la orice petrecere participi in acest sezon!

Rochii de seara lungi cu sclipici ori cu paiete

Rochiile lungi cu aspect glam, decorate cu sclipici ori cu paiete, sunt un simbol al extravagantei. Vei arata senzational intr-un astfel de model fara sa depui prea mult efort vestimentar. O piesa reprezentativa, mereu in trend, este rochia neagra de seara. O poti accesoriza cu pantofi cu toc inalt, din piele lacuita ori din catifea de culoare neagra. In cazul in care vrei sa condimentezi outfitul de seara cu o pata de culoare, mizeaza pe pantofii rosii.

Atentie la faptul ca rochiile de seara lungi cu sclipici ori cu paiete nu permit accesorizarea in exces. Este mai bine sa imbratisezi echilibrul vestimentar si sa porti bijuterii delicate, altfel rochia isi va pierde titlul de vedeta a tinutei.

Rochii de seara elegante cu aplicatii florale

Modelele de rochii cu aplicatii florale au fost special concepute pentru femeile romantice. In materie cromatica, se poarta nuantele pastelate, tonurile neutre de bej, camel, capuccino si migdala. Iar legat de croiul rochiilor elegante de seara, designerii de moda pun accent pe transparente timide si pe decupaje misterioase.

Completeaza outfitul de seara cu o geanta-plic minimalista si cu o pereche de pantofi stiletto intr-o singura culoare. Nu uita de bijuteriile delicate si feminine pentru un look ravasitor.

Rochii de seara elegante din matase

Matasea a devenit in material din ce in ce mai apreciat in ultima perioada in randul iubitorilor de moda. Un model reprezentativ este rochia de tip furou care a cunoscut adevarata glorie in anii ’90.

Rochia de tip furou este unul dintre modelele de rochii elegante de seara care s-a remarcat in ultima perioada gratie senzualitatii pe care o ofera purtatoarei. Bretelele subtiri si aplicatiile din dantela sunt elemente specifice acestei tendinte. La urmatoarea vizita prin magazine, nu ezita sa probezi rochii de seara elegante din matase. Vei fi uimita de la prima privire de efectele fashion pe care le are un astfel de item.

Rochii de seara elegante cu volane

Alte modele deosebite de rochii de seara elegante cu care vei face furori in sezonul de primavara-vara sunt cele decorate cu volane. Se poarta modelele in nuante delicioase, asa cum sunt peach, sorbet si fucsia.

Acest detaliu de croi tot mai prezent in mintea creatorilor de moda va seduce de la prima privire pentru ca nimic nu se compara cu aerul pe care il denota. Pe scurt, senzualitate si feminitate la cote inalte. Poti opta pentru un model cu maneci bufante, cu volane in dreptul pieptului ori la tiv, in functie de ceea ce te avantajeaza. Regula vestimentara este simpla. Volanele tind sa ofere volum, asa ca este indicat sa eviti modelele de rochii de seara care incarca exact zonele pe care iti doresti sa le ascunzi (solduri, posterior, picioare). Dar in acelasi timp, se pot dovedi un aliat de nadejde daca vrei sa oferi impresia de bust ori de posterior mai generos.