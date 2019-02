A cumpara o casa noua este, pentru majoritatea, un motiv de bucurie si o realizare foarte mare. Desigur, dupa achizitia casei, mai sunt si alte aspecte de care trebuie sa tii cont. Unul din aceste aspecte il reprezinta mobilierul. A achizitiona mobila pentru locuinta nu este un proces usor si trebuie sa te gandesti bine ce piese iti sunt necesare. In plus, conteaza foarte mult si magazinul pe care il alegi. Din ce in ce mai multi oameni doresc individualitate in design-ul de interior. Nu mai cumpara piese de mobilier de serie, ci cauta sa fie cat mai originali. De aceea, cea mai buna solutie pentru a avea ceva unic este sa achizitionezi mobila la comanda. E-mobila-online.ro ofera o gama diversificata de modele pentru inspiratie sau poti veni cu propriile idei pentru proiectarea mobilierului perfect.

De obicei, prima incapere careia trebuie sa ii acorzi atentie este bucataria. Este inima casei tale. Bucataria este mai mult decat locul unde vei pregati mancarea. Aici vei socializa, vei petrece timp cu familia, iti vei bea cafeaua de dimineata etc. In Romania, bucataria joaca un rol important in amenajarea locuintei. O bucatarie trebuie sa fie functionala si placuta. De aceea, trebuie sa optezi pentru mobila bucatarie la comanda, care sa se inscrie intocmai in cerintele tale. Spatiul pentru bucatarie este diferit de la locuinta la locuinta. De aceea, trebuie sa stii exact cat de mare este incaperea si ce necesitati ai. In functie de asta, cu ajutorul e-mobila-online.ro poti proiecta bucataria la care visezi. Vei alege numarul de dulapuri, rafturi, culoarea si finisajele. Poti alege o bucatarie mica si functionala sau una pentru spatii generoase, unde vei incorpora electrocasnice precum o masina de spalat vase sau un frigider Food Showcase pentru familiile mari. Mobilierul de la e-mobila-online.ro este realizat din PAL melaminat, de calitate, rezistent variatiilor de temperatura prezente intr-o bucatarie.

Dupa mobilarea bucatariei, trebuie sa ne indrepatam atentia spre dormitor sau dormitoare si living. Tot la e-mobila-online.ro se pot comada piese de mobilier din PAL, precum si canapele moderne, din materiale textile placute, in diverse nuante. Este indicat sa ne incadram intr-un anumit stil in toata casa. De exemplu, daca esti adeptul stilului minimalist, atunci fiecare incapere trebuie sa se conformeze. Este bine sa nu mobilezi dormitorul in stil traditional, bucataria in stil modern si livingul in stil baroc. Totul va arata incarcat si va fi, mai degraba, un kitsch de proportii. Da, se pot combina stilurile, insa cu mare atentie si, daca nu te pricepi, cel mai bine este sa apelezi la un designer specializat in asa ceva.

Dupa ce am mobilat casa, mai trebuie sa luam in considerare o piesa: biroul. Fie ca este vorba de copiii care sunt la scoala, fie de adultii care lucreaza de acasa, toti au nevoie de birouri calculator. Din fericire, la e-mobila-online.ro, se poate comanda un birou potrivit necesitatilor persoanei care il va folosi. Clientii pot alege din cele 40 de produse pe care magazinul le poate realiza si pot veni cu unele ajustari daca este nevoie.

A mobila o casa, indiferent de dimensiunile ei, este o provocare. Acorda atentia cuvenita acestui aspect si, daca iti doresti ceva diferit, alege mobila la comanda. Cu produsele de calitate de la e-mobila-online.ro si putina imaginatie vei avea locuinta visurilor tale.