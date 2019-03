În zilele noastre, bucătăria destinată inițial doar activității de preparare a mesei a primit alt statut, principalul ei rol schimbându-se de la a fi practică la a insufla o atmosferă relaxantă. Astfel bucătăria funcționează acum ca un spațiu în care gătim, în timp ce socializăm cu prietenii și familia.

Fie că este o cameră spațioasa, fie că are dimensiuni limitate, bucătăria este cea mai utilizată încăpere dintr-o casă și trebuie amenajată astfel încât să poată să-și îndeplinească toate funcțiile cât mai bine, atât de utilitate în ceea ce privește pregătirea preparatelor culinare, cât și confort, și mai ales o stare de bine. O parte importantă a acestui proces este alegerea mobilierului.

Pentru a putea face alegerea optimă în privința modelului de mobilă bucătărie, trebuie mai întâi să te documentezi asupra unor aspecte ale bucătăriei tale, de exemplu modalitatea de întreținere, gradul de umiditate sau ce corpuri de mobilă se pretează atât dimensiunilor camerei cât și nevoilor și posibilităților tale.

Avantaje și dezavantaje pentru mobila mată

Gradul de luciu al unui lac este modul prin care este exprimată proprietatea peliculei de lac de a reflecta lumina. Cu cât avem un procent mai mare de radiație luminoasă reflectată cu atât mobila este mai lucioasă. Când vorbim despre mobila mată ne referim la cea al cărui lac final are gradul de luciu sub 40. Dacă gradul de luciu scade ajungem la mat adânc (10 și mai jos) sau aspect natural, când mobila arată de parcă nici nu a fost lăcuită (sub 5).

Mobila mată este în principiu mai ușor de obținut și întreținut și pentru unii chiar arată mai bine, dar și mobila lucioasă are farmecul ei și există modele care arată mai bine cu luciu decât fără.

Cu cât gradul de luciu este mai mare cu atât mai mult vor ieși în evidență eventualele defecte de pe mobilă, orice zgârietură, fir de praf, denivelare a peliculei, fiind accentuată. Lacul mat nu evidențiază chiar orice defect cum face lacul lucios, defectele apărute în timpul producției fiind mai greu vizibile, uneori chiar invizibile. Nu se vor mai vedea micile particule de praf prinse în peliculă ș i pentru care o mobilă lucioasă trebuie poli ș ată. Suprafața mată nu reflectă imaginile așa cum se întâmplă la mobila lucioasă, așa că nu se vede dacă lacul nu s-a întins foarte bine, dacă a fost aplicată o cantitate foarte puțin mai mare într-o parte sau dacă pelicula are o ușoară coajă de portocală.

Existența luciului este pentru majoritatea persoanelor garanția că lemnul a fost lăcuit, dar de fapt toată mobila este lăcuită sau vopsită, chiar dacă lucește sau nu. Dacă în producție este greu de obținut un luciu înalt, acasă este greu de întreținut . Orice urmă de praf, orice amprentă este foarte vizibilă, mobila lucioasă având nevoie de întreținere permanentă. Dar cu cât lucește mai puțin cu atât se întreține mai ușor. În plus, eventualele zgârieturi care apar în urma folosirii sunt foarte vizibile pe o mobilă lucioasă și mai puțin vizibile pe o mobila mată.

Dacă ești un pasionat de bricolaj și vrei să refaci finisajul unui mobilier mai vechi sau vrei să-l schimbi, este bine să ții cont și de gradul de luciu atunci când alegi materialele. Finisajele mate sunt mai potrivite în proiectele de bricolaj. În condi ț iile DIY este greu să obții luciu înalt, iar o mobilă mai veche se potrivește mai puțin cu un finisaj lucios. Trebuie să folosești tehnici de antichizare, materiale care înfrumusețează (patine, glazeuri, vopsele) și să acoperi totul, dacă este necesar, cu un lac mat. Sau dacă totuși vrei să recondiționezi vechea mobilă și să obții luciu, folosește un lac semi-lucios (50-60 gloss), peste care aplici ceară pe care o lustruiești.

Mobila bucătărie mată, reprezintă o decizie bună în amenajarea unei bucătării, fiind extrem de ușor de întreținut. Din păcate există și opinii conform cărora acest tip de mobilă nu oferă o estetică specială încăperii, arătând ca oricare mobilier obișnuit. Mobilierul lucios are un aspect fabulos datorită reflexiilor și prețiozității și este potrivit pentru orice încăpere din casă, având un efect de mărire a spațiilor datorită luciului. Poți opta pentru orice fel de combinații cromatice, paleta de culoare a palului melaminat lucios fiind variată.

Trendul 2019 de la lucios la mat

În 2019 mobilierul de bucătărie va fi modern și minimalist. Bucătăriile de lemn, în stil liniar, cu finisaj natural, sunt inspirate din stilul scandinav. Ușile fără cadru și fără mânere vor lua locul unui cadru de mobilier format din 5 piese. Acestea vor merge de la podea până la tavan, maximizând spațiul de depozitare pentru spațiile mai mici. Pe măsură ce îți reconsideri stilul de viață pe direcția eficiență și mai puțină aglomerație, soluțiile vizibile de stocare devin din ce în ce mai importante și realiste. Mobila bucătărie va avea mai puțin dulapuri superioare, și mai multe rafturi deschise sau dulapuri de sticlă pentru a stoca vesela fină sau sensibilă. Renunță la dulapurile de perete și optează pentru rafturi deschise (în lemn curat, nefinisat) pentru o senzație mai modernă.

În 2019 este foarte popular mobilierul de lemn, mai ales în bucătării. Lemnul de culoare deschisă va aduce instant căldura și va mări optic spațiul, așa că nu vei regreta mobila albă foarte în trend în anii trecuți. Albastrul marin este noul „neutru” împreună cu negru, iar amestecul acestor finisaje mate întunecate combinate cu un lemn de culoare medie sau luminoasă, vor da personalitate și profunzime bucătăriei. De asemenea, lemnul poate fi prezent și în alte elemente ale bucătăriei, precum pereții sau podeaua.

Trendurile de până acum ne propuneau mobilierul cu fațete lucioase confecționate din pal lucios, din MDF (medium density fiberboard) înfoliat sau din sticlă. Din punct de vedere estetic, aspectul lucios este deosebit, dar când vine vorba de bucătărie și de mobilă bucătărie, acesta este destul de greu de întreținut dacă ne gândim la aburul și umezeala din încăpere.

În ultimii ani și mai ales trendul anului 2019 preferă textura mată întunecată în favoarea suprafețelor lucioase. Acestea asociate până acum cu clasa și eleganța, încep să pară lipicioase și suprasolicitate, fiind înlocuite cu suprafețe mai nisipoase. Acest finisaj mat de culoare închisă reduce în mod natural aspectul amprentelor și murdăriei. În bucătării mobila mată este ideală, rezistând la aburi și umezeală. Mobila mată nu se murdărește repede față de mobilierul din pal lucios sau ca sticla și este rapid de curățat, un detergent universal fiind suficient.

Mobila de bucătărie cu aspect mat, cuminte, îi poate da încăperii o nota elegantă mai ales dacă se potrivește, de asemenea, cu mare parte din materialele pentru bucătărie, piatra naturală, cuarțul, granitul. Materialele puse la lucru sunt lemnul, piatra naturală sau reconstituită sau ceramica aparentă foarte prezentă în trenduri. Pentru calitățile practice, plăcile ceramice cu textura de lemn sunt o opțiune larg răspândită. De asemenea, suprafețele de mobilier sau zone ale pereților pot căpăta finisajul betonului aparent, în dorința de a obține un efect puternic, printr-o textură “raw”.